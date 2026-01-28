رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد منطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة غرب الصناعيتين

جمال الدين: متابعة مستمرة للمشروعات بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا للوصول لمعدلات التنفيذ المستهدفة

تفقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، منطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) وذلك للوقوف على آخر مستجدات مشروعات تجهيز البنية التحتية والمرافق، وكذلك المشروعات الصناعية الجاري إنشاؤها في قطاع الصناعات المعدنية.

الهدف من الزيارة

أعقب ذلك قيامه رفقة عدد من القيادات التنفيذية للهيئة بجولة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ وذلك لمتابعة موقف التنفيذ الفعلي لأعمال تحسين التربة ومشروعات البنية التحتية والمرافق الجاري تجهيزها بمواصفات عالمية، والتي تشمل محطات المياه، والغاز الطبيعي، والصرف والمعالجة، بالإضافة لمعدلات إنجاز الطرق الداخلية والبوابات، وكذلك عوامل الاستدامة البيئية، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية من شبكات ونظم مكافحة الحريق وغيرها، فضلًا عن مستجدات إنشاءات المشروعات الصناعية واللوجستية والخدمية بالمنطقة؛ وذلك تمهيدًا للافتتاحات المرتقبة بهذه المنطقة.



متابعة مستمرة لمستجدات الأعمال

صرح وليد جمال الدين، أن هناك متابعة مستمرة لمستجدات أعمال البنية التحتية والمرافق، وكذلك المشروعات الصناعية واللوجستية بمنطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة غرب الصناعيتين؛ لتحقيق قفزات بمعدلات الإنجاز للمشروعات كافة، مؤكدًا أن اقتصادية قناة السويس تضع هذه المناطق في مقدمة أولوياتها لما تشهده من نجاحات استثنائية مؤخرًا.



توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا في كل منطقة صناعية وفق القطاعات المستهدفة بكل منطقة على حدة؛ والتي تشمل قطاعات صناعة السبائك المعدنية ومواد البناء بشرق الإسماعيلية، وصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المكملة لها، والصناعات الغذائية بالقنطرة غرب، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار بهذه المناطق؛ حيث تحرص الهيئة على تطوير المنطقتين لدورهما الفاعل في تنمية سيناء ومدن القناة، وتوفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق توطين الصناعة، وتعزيز الصادرات، تحقيقًا للتنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية.

