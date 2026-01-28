الأربعاء 28 يناير 2026
الخارجية تعلن انطلاق مبادرة "مدرستك في مصر" للمصريين في الخارج

وزير الخارجية الدكتور
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، فيتو
أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن بدء تنفيذ مبادرة "مدرستك في مصر" للمصريين في الخارج. 

إطلاق النسخة التجريبية من المنصة التعليمية الإلكترونية مجانا وبدون رسوم خلال الفترة التجريبية

واوضحت الخارجية فى بيان لها اليوم، أنه يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بإطلاق النسخة التجريبية من المنصة التعليمية الإلكترونية مجانا وبدون رسوم خلال الفترة التجريبية.

وأكدت أنه يمكن لمن يرغب من الطلاب المصريين بالخارج الاستفادة مجانا من الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة من خلال الرابط التالي

