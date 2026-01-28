الجودو، محمد عبد الموجود ينضم لجهاز المنتخب

18 حجم الخط

الجودو، قرر مسئولو اتحاد الجودو تعيين محمد عبد الموجود بطل المنتخب السابق، مدربا ضمن تشكيل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، بقيادة الأسطورة اليابانية إيزومي هيروشي المدير الفني.

وتضمن القرار أيضا تعيين عاطف مصطفى ضمن قائمة المدربين بالجهاز الفني للمنتخب.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كل من:

هشام مصباح - رئيسا للجهاز

إيزومي هيروشي - مديرا فنيا

محمد عبد الموجود - مدربا

عاطف مصطفى - مدربا

محمد منير - مدربا

إيمان البنا - مدربا

منتخب الجودو يشارك في بطولة جراند سلام

يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات بطولة جراند سلام، المقرر لها يومي 7 و8 فبراير المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.

قائمة منتخب الجودو

وتضم قائمة منتخب الجودو في بطولة جراند سلام للجودو، 11 لاعبا بواقع 7 لاعبين و4 لاعبات.

وجاءت قائمة منتخب الجودو كالتالي:

اللاعبين: يسري سامي (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - عمر محمود (81 كجم) - عبد الله عبد السميع (90 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (+100 كجم) - عبد الله عبد الله (+100 كجم).

اللاعبات: نورا سالم (48 كجم) - تسنيم رشدي (57 كجم) - فاطمة غانم (63 كجم) صفا سليمان (+78 كجم).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.