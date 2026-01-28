الأربعاء 28 يناير 2026
​بعدد 1200 ناشئ، انطلاق ماراثون الموسم الرابع لـ "كابيتانو مصر" برأس البر

​بدأت القرية الأوليمبية بمدينة رأس البر، اليوم، محطة جديدة من محطات مشروع "كابيتانو مصر  2026" في موسمه الرابع، والذي يهدف إلى التنقيب عن جواهر الكرة المصرية في المحافظات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

​جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، والكابتن محمود سعد المدير الفني للمشروع، وسط تنظيم دقيق لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتقدمين.

​وزير الرياضة: كابيتانو مصر مستقبل الكرة المصرية

​وخلال متابعته للفعاليات عبر تقنية الفيديو، وجه الدكتور أشرف صبحي رسالة حماسية للناشئين، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع البطولة واكتشاف الموهوبين في سن مبكرة (مواليد 2011 و2012).

​وأشار الوزير إلى أن المشروع يعتمد على أسس علمية وبرامج تدريبية متطورة تضمن بناء لاعب متكامل بدنيا وعقليا، موضحا أن التواصل المباشر مع هؤلاء الشباب يهدف إلى منحهم الثقة وتأكيد دعم الدولة لاحلامهم الرياضية.

​حشد كبير بالقرية الأوليمبية في دمياط

​وتحولت القرية الأوليمبية إلى خلية نحل، حيث استقبلت أكثر من 1200 لاعب خضعوا لاختبارات مهارية وبدنية مكثفة، وظهرت الموهبة الفطرية لدى الكثير من المشاركين، مما يثبت نجاح المشروع في الوصول إلى القواعد الشعبية في مختلف الأقاليم.

​تعاون مثمر لدعم المبادرات القومية

​وأوضح الدكتور محمد فوزي أن مديرية الشباب والرياضة بدمياط سخرت كافة إمكانياتها لخدمة المشروع، بتوجيهات ودعم مستمر من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مؤكدا أن المحافظة أصبحت وجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى نظرا لما تمتلكه من منشآت حديثة.

