الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول بنسبة نجاح 88.7%

نتيجة الاعدادية،
نتيجة الاعدادية، فيتو
18 حجم الخط

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 88.7٪، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وإبراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة. 

اعتماد نتيجة الإعدادية بنسبة 88.7%

وأكد محافظ الدقهلية أن العملية التعليمية تحظى باهتمام بالغ من الدولة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير المناخ المناسب للطلاب، ودعم المنظومة التعليمية بكافة السبل الممكنة، بما يحقق الاستقرار ويضمن الارتقاء بمستوى التعليم، كما أعرب عن تقديره لجهود القائمين على العملية التعليمية، موجّهًا التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين، ومتمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن نسبة النجاح 88.7%  تمثل الطلاب الحاصلين على 50٪ فأكثر من إجمالي المتقدمين للامتحان البالغ 130 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق القواعد والضوابط المنظمة، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية، وتحسين مستوى الأداء داخل المدارس،بما يخدم مصلحة الطلاب ويحقق تطلعات أولياء الأمور.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الاسم ورقم الجلوس اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية التربية والتعليم بالدقهلية الشهادة الاعدادية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية امتحانات الفصل الدراسى ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم وكيل اول وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

أمريكا تضع 7 شروط للحكومة العراقية الجديدة.. رفض ترشيح نوري المالكي.. مواجهة النفوذ الإيراني.. ودمج الحشد الشعبي في الجيش

يوسف بطرس غالي والضريبة العقارية!

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الجهود لتوفير السلع للمواطنين خلال رمضان

الخطوط الجوية الهولندية تعلن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل بسبب مخاوف أمنية
ads

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لأول مرة في التاريخ، ارتفاع جنوني في سعر جرام الذهب اليوم في مصر

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

أكثر من 30 ألف طالب لم يتجاوزوا الترم الأول، قراءة رقمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

خدمات

المزيد

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنواع الصدقة وفضائلها في الإسلام

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية