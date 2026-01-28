بـ 15 آلية عسكرية، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توغلها في الأراضي السورية

18 حجم الخط

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في مزرعة عين القاضي بـ ريف القنيطرة الجنوبي، مستخدمة ثماني آليات عسكرية، حيث اعتقلت شابا سوريا قبل مغادرتها.

وقالت تقارير إعلامية رسمية سورية، إن "قوة مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت –أيضا- غرب قرية صيدا الحانوت وأقامت حاجزًا، فيما توغلت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات بين قرية الرزانية وصيدا الحانوت ونصبت حاجزا آخر".

أمس الثلاثاء، عمدت قوات الاحتلال إلى رش مبيدات مجهولة على الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي.

تقديرات موثقة حول توغلات جيش الاحتلال

وبحسب تقديرات موثقة نشرتها مديرية إعلام القنيطرة، شملت توغلات الاحتلال واعتداءاته، خلال النصف الأول من يناير 2026، استهداف 17 منطقة وإقامة 9 حواجز مؤقتة وتنفيذ 15 توغلا عسكريا، إلى جانب 8 حالات اعتقال مؤقت.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن "جيش الحتلال الإسرائيلي يقصف، بوتيرة شبه يومية، أراضي سورية وينفذ توغلات برية، وخاصة في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب)، ويعتقل مواطنين، ويقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات".

وتحتل "إسرائيل" معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967؛ كما واستغلت الإطاحة بنظام الرئسي السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024؛ حيث أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

وتقول سوريا إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.

هدايا ترامب لإسرائيل في الجولان

وفي ديسمبر 2025، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه منح "إسرائيل" الجولان خلال ولايته، معتبرا أن المنطقة تشكل "مكسبا استراتيجيا" لـ"تل أبيب"، واصفا إياها بأنها غنية بالموارد ولها أهمية أمنية خاصة لـ"إسرائيل".

وأشار إلى أنه اتخذ هذا القرار بشكل مباشر ودون تردد، مؤكدا تمسكه باعترافه السابق، في تصريحات أعادت الجدل حول خلفياتها السياسية، من دون أن تحمل أي تغيير في الواقع القانوني للجولان بوصفه أرضا سورية محتلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

ضوء ترامب الأخضر لهيمنة إسرائيلية على كامل المنطقة

والمحصلة، هي أن سياسات ترامب الداعمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، تؤدي إلى مزيد من الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة كلها، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي وصفته جريدة "ذا جارديان" بـ"الوهم".

وتقول الجريدة: أي نوع من وقف إطلاق النار هذا؟ أي وضع راهن هذا؟ إنه وضع متقلب وغير مستدام، وضع لا يتوقع فيه أي عاقل أن يتحقق أي نوع من السلام، لا في فلسطين ولا في الشرق الأوسط الأوسع.

وتضيف: قد يردد الوسطاء وأصحاب المصلحة والدبلوماسيون لغة وقف إطلاق النار التدريجي، وخطط إعادة الإعمار، لكن الحقيقة هي أن هذه خطط لمستقبل لن يتحقق إلا إذا انتهت أفعال إسرائيل غير القانونية على أراض لا تملك أي حق قانوني فيها.

وتابعت: إن الوهم الخطير بعودة الحياة إلى طبيعتها لا ينطبق على غزة فحسب، بل على فلسطين والمنطقة بأسرها. وسيتبدد هذا الوهم قريبا.

الضغط الإسرائيلي بورقة الدروز

ولا تتوقف عليات الاستهداف الإسرائيلية عند حدود الاختراق وإنما تمتد إلى الجوانب السياسية؛ حيث كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني استخدام طائفة الدروز كورقة ضغط في هضبة الجولان المحتلة، مستفيدا بتصريحات يطلقها زعماء الطائفة في السويداء من حين إلى آخر مؤكدين أن "إسرائيل" تحظى بثقتهم الأولى، وبإقبال غير مسبوق من شباب الدروز على الالتحاق بالخدمة العسكرية الإسرائيلية، وأرقام قياسية في الراغبين في الحصول على جنسية الاحتلال.

وبحسب الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال، تشهد هضبة الجولان تشهد تصاعدًا ملحوظا في مشاركة شبان الطائفة الدرزية في برامج التجنيد والخدمة العسكرية الإسرائيلية، بما يعكس تحولا في المواقف التقليدية للطائفة تجاه الاحتلال، وزيادة في طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من انعكاسات هذا التوجه على الأمن السوري.

