السيد البدوي: أنا الذي أدخلت هاني سرى الدين إلى الهيئة العليا لحزب الوفد

قال الدكتور السيد البدوى شحاتة المرشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد إنه هو الذي أدخل الدكتور هانى سرى الدين منافسه فى انتخابات رئاسة الوفد، إلى الهيئة العليا لـ حزب الوفد.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وأضاف البدوى لـ"فيتو": تربطنى بهانى سرى الدين علاقات طيبة للغاية واحترم المنافسة فى الانتخابات وأتواصل معه بكل ود واحترام.

وتابع:" من يقول أن شيوخ الوفد تدعمني فأقول له: لا يوجد شيوخ للوفد، الجميع وفديون" مشيرا إلى أنه كما أعلن البعض دعمه لسرى الدين فهناك الكثير من الوفديين أيضا أعلنوا دعمهم وتنازلهم له فى الانتخابات ومنهم الدكتور ياسر حسان والمحامي عيد هيكل وغيرهم أيضا.

وأعلن عدد من قيادات حزب الوفد دعمها للدكتور هاني سري الدين في انتخابات رئاسة الوفد التي ستجري يوم الجمعة الموافق الثلاثين من يناير الحالي.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وضمت القيادات الوفدية المؤيدة لـ"سري الدين" السيد عمرو موسى الرئيس الشرفي لحزب الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق، والوزير منير فخري عبد النور سكرتير عام الوفد الأسبق، والنائب محمد سرحان نائب رئيس الوفد الأسبق، والمهندس صلاح دياب عضو الهيئة العليا السابق، والمهندس عبد الله الطويل عضو العليا الهيئة السابق، والنائب طاهر حزين البرلماني وعضو الهيئة العليا السابق.

