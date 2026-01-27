الثلاثاء 27 يناير 2026
سياسة

السيد البدوي: الصراعات والخلافات الداخلية وراء تراجع حزب الوفد

السيد البدوى
السيد البدوى
كشف الدكتور السيد البدوى شحاتة المرشح على رئاسة حزب الوفد، عن أسباب تراجع الحزب على الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة.

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

 وقال البدوى لـ"فيتو": إن تراجع حزب الوفد يعود لأنه انشغل بخلافات داخلية وصراعات على المناصب وابتعد عن الشارع، ما أدى إلى حدوث انفصال بين الحزب.

واستكمل البدوى، أن الشارع المصرى وهو ما يمثل التراجع الحقيقى لحزب الوفد، مبينا أنه فى الماضى كان يهتم بالشأن المصرى وقضايا المواطنين، ويشارك فى همومهم ويدافع عن مصالحهم، وكان له تمثيل قوى تحت قبة مجلس النواب، من خلال نواب فرديين فازوا فى الانتخابات، وحقق الحزب حضورا مؤثرا جعله فى صدارة المشهد السياسى.

وأوضح أنه عندما ينفصل الحزب عن الشارع المصرى وعن المواطن ولا يشاركه قضاياه وهمومه ومتاعبه، يبتعد عنه الشارع المصرى تماما.

من المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، حيث تتم عملية الاقتراع إلكترونيًا، تحت إشراف قضائي كامل، دون أي تدخل من اللجنة المشرفة أو الإدارات الإدارية والتنظيمية بالحزب.

