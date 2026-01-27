5 تحركات برلمانية لدعم المصريين بالخارج

18 حجم الخط

وجهت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، عدا من الأدوات الرقابية لدعم حقوق ومصالح المصريين بالخارج.



سيارات المصريين بالخارج

وتقدّمت النائبة بسؤال برلماني موجّه إلى وزير المالية، بشأن تأخر صدور الموافقات الاستيرادية للسيارات رغم التزام المواطنين بتحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية عبر القنوات المصرفية الرسمية، في ظل غياب مدد زمنية معلنة أو تبريرات إجرائية واضحة، بما يُحمّل المواطنين أعباء مالية إضافية ويُفرغ المبادرة من مضمونها.

الوديعة الدولارية

وفتحت عضو مجلس النواب، ملف آلية رد الوديعة الدولارية، مطالبة بتوضيح أسس احتساب مدة الخمس سنوات، وسعر الصرف المعتمد عند الرد، وضمانات حماية القيمة الحقيقية للمدخرات، تأكيدًا على أن أموال المصريين بالخارج حقوق واجبة الصون وليست أداة تمويل غير محددة المخاطر.

التطبيق الإلكتروني

كما وجهت النائبة سؤال إلى وزيري المالية، والاتصالات، بشأن الأعطال المتكررة بتطبيق مبادرة استيراد السيارات وغياب منظومة دعم فني فعالة، بما حوّل الأداة الرقمية من وسيلة تسهيل إلى مصدر تعقيد وإرباك للمواطنين.

إسكان المصريين بالخارج

ووجّهت عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى وزير الإسكان حول اقتصار أغلب المبادرات السكنية على الفئات مرتفعة الدخل، رغم أن غالبية المصريين بالخارج من أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة، ما يطرح تساؤلات جدية حول عدالة تصميم هذه السياسات وغياب البدائل الملائمة.

القبول بالجامعات الحكومية لأبناء المصريين بالخارج

كما تقدّمت النائبة بسؤال حول أوضاع أبناء المصريين بالخارج في القبول بالجامعات الحكومية، وما إذا كانت هناك قواعد أو ممارسات تنفيذية تفرض قيودًا غير مباشرة على فرصهم التعليمية، بالمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريًا.

العودة للوطن ليست رفاهية

ووجهت عضو مجلس النواب، سؤال برلماني إلى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تأخر إصدار وثائق السفر البديلة للمصريين بالخارج في الحالات الطارئة.

وتضمن السؤال شكاوى متكررة لمواطنين فقدوا أو تلفت جوازات سفرهم، أو اضطروا للعودة العاجلة إلى الوطن لأسباب صحية أو إنسانية أو قانونية، دون استجابة سريعة من البعثات الدبلوماسية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة شملت تعطّل وظائف، ومشكلات قانونية، وأزمات إنسانية كان يمكن تفاديها بإجراءات حاسمة وفي التوقيت المناسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.