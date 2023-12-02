وردت العديد من الآيات والأحاديث النبوية التي تبين أنواع الصدقات وأفضلها، وفي السطور التالية نستعرض معكم أحاديث عن أفضل شيء يتصدق به المسلم.

آيات الصدقة في القرآن الكريم

تحث آيات القرآن الكريم وتأمر بالزكاة خاصة والصدقة عامة، وتثني على المؤدين زكاة أموالهم، وعلى المتصدقين والمتصدقات، حيث يقول تعالى: إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ [سورة الحديد: 18].

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وقال: الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ [سورة البقرة: 247].

وقال في سورة الحديد: مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ [سورة الحديد: 11].

وقال في سورة البقرة: مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [سورة البقرة: 245].

وقال في سورة المزمل: وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [سورة المزمل: 20].

أحاديث عن أفضل شيء يتصدق به المسلم

أنواع الصدقات

ربما لا يعرف كثيرون أن هناك صدقة واجبة وأخرى تطوعية.

أما الصدقة الواجبة أو المفروضة فهي زكاة الأموال التي تجب على المال المدخر، والذهب والفضة، والأنعام والغلَّات، وزكاة الأبدان، وزكاة الفطرة، ويجب صرفها في مواردها الُمقرَّرة في الفقه الإسلامي.

بينما الصدقة التطوعية هي صدقة غير واجبة، وإنما يتطوع بها الإنسان بإرادته للتقرب إلى الله. وتشمل التبرع بالأموال والطعام والملابس. وتنفسم إلى قسمين:

صدقة غير جارية وهي: المال الذي يُعطَى للفقير؛ لينتفع به فقط دون حبس أصله عليه، كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء.

وأخرى جارية تكون في حياة الإنسان وبعد موته: ويُحبَس فيها أصل المال ومنفعته على شيء معين، بنيّة صرف الرّبح إلى المحتاجين وفي كافة وجوه الخير، مثل: بناء المساجد، والمستشفيات، ودور العلم، والإنفاق على طلبته، ووقف محصول الأراضي الزراعية أو أرباح الأنشطة التجارية على جهة بر معينة.

أحاديث عن أفضل شيء يتصدق به المسلم

أحاديث في أفضل شيء يتصدق به المسلم

وردت عدة أحاديث في بيان ما هو أفضل شيء يتصدق به المسلم، منها:

1- تعليم العلم، لما روي عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ» رواه ابن ماجه (رقم/243)

2- إطعام الطعام الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا» أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (5/60)

3- سقي الماء، فقد روي «أن سَعْدًا أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْمَاءُ» رواه أبو داوود (رقم/1681).



والأفضل عند الله عز وجل ما كان خالصا لوجهه الكريم، ليس فيه شوب رياء ولا شوب سمعة، فإذا كانت الصدقة كذلك تقبلها سبحانه بقبول من عنده، وهو عز وجل يقول: «إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ» (الحديد/18).

أفضل الصدقات

الصدقة الخفية لأنَّها أقرب إلى الإخلاص من المعلنة وفي ذلك يقول جل وعلا: «إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتؤْتُوهَا الفُقَرَاءِ فَهُوَ خَيرٌ لَّكُمْ» (سورة البقرة: 271)

الصدقة في حال الصحة والقوة أفضل من الوصية بعد الموت أو حال المرض والاحتضار كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصدقة أن تصدَّق وأنت صحيحٌ شحيحُ، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا» (في الصحيحين).

الصدقة التي تكون بعد أداء الواجب كما في قوله عز وجل: «وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العَفْوَ» (سورة البقرة: 219)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى... »، وفي رواية: «وخير الصدقة ظهر غنى» [كلا الروايتين في البخاري].

أفضل أنواع الصدقات

ومن أفضل الصدقات بذل الإنسان ما يستطيعه ويطيقه مع القلة والحاجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصدقة جهد المُقل، وابدأ بمن تعول» (رواه أبو داود)

وقال صلى الله عليه وسلم: «سبق درهم مائة ألف درهم»، قالوا: وكيف؟! قال: «كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله، فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها»(رواه النسائي، صحيح الجامع).

ومن أفضل أنواع الصدقة الإنفاق على الأولاد كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة» (في الصحيحين)،

وقوله صلى الله عليه وسلم: «أربعة دنانير: دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبةٍ، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك» (رواه مسلم)

ومن أفضل أنواع الصدقات الصدقة على القريب، كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيِّبٍ. قال أنس: "فلما أنزلت هذه الآية: «لَن تَنَالُواْ البِر حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ» (سورة آل عمران: 92) قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنَّ الله يقول في كتابه «لن تَنَالُواْ البِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ» إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنّها صدقة لله أرجو برَّها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بخ بخ مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها، إني أرى أن تجعلها في الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول، فقسَّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه». (في الصحيحين).

وقال صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة» (رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة)

ومن أفضل أنواع الصدقة هي الإنفاق على الصاحب والصديق في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدنانير: دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله عز وجل» (رواه مسلم)

ومن أفضل أنواع الصدقات، الصدقة الجارية: وهي ما يبقى بعد موت العبد، ويستمر أجره عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاّ من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم).