الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة العمل تطلق مبادرة لتوزيع معدات السلامة على سائقي توصيل الطلبات (صور)

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت وزارة العمل تدشين مراسم توزيع معدات الوقاية والسلامة المهنية على سائقي توصيل الطلبات، وذلك ضمن حملة «سلامتك تهمنا» الهادفة إلى تعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية والحد من مخاطر العمل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل والقطاع الخاص، لترسيخ الجهود المشتركة الرامية إلى خلق بيئة عمل آمنة ومستدامة لسائقي التوصيل، باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل اليومية.

وشهدت الفعالية مشاركة رسمية رفيعة المستوى من جانب وزارة العمل، حيث حضر المستشار خالد عبد الله، المشرف العام على ملف السلامة والصحة المهنية، والمهندس محمود أبو بيه، مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، تأكيدًا على حرص الوزارة على دعم المبادرات الجادة التي تستهدف رفع الوعي الوقائي، وضمان التزام العاملين باستخدام مهمات السلامة أثناء أداء مهامهم. 

وأوضحت وزارة العمل أنه تم حتى الآن توزيع نحو 3000 خوذة حماية على سائقي التوصيل، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام باستخدامها، في إطار استراتيجية الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتقليل معدلات الحوادث والإصابات المهنية.

ومن جانبه، نقل المستشار خالد عبد الله تحيات وزير العمل محمد جبران إلى عمال التوصيل، متمنيًا لهم دوام السلامة، مؤكدًا أن الحملة لا تقتصر على توزيع معدات الوقاية فقط، بل تمثل إطارًا متكاملًا يشمل إلزام الشركات العاملة في القطاع بتطبيق «كود السلامة المهنية» المعتمد من الوزارة، وتفعيل آليات التأمين ضد الحوادث، وضمان التعويضات العادلة، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع إدارات المرور.

 

وأكدت وزارة العمل أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، وتسهم في تحقيق الأمان الوظيفي والاجتماعي لآلاف الشباب العاملين في قطاع التوصيل، مع التوسع في تعميم التجربة على باقي الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية...

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركائها، والتي تشمل برامج تدريبية على القيادة الآمنة، والإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية الدورية، بما يضمن استدامة بيئة عمل آمنة ومحفزة، ويحافظ على سلامة العاملين في هذا القطاع الحيوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معدلات الحوادث منظومة التجارة الإلكترونية وزير العمل محمد جبران وزارة العمل حملة سلامتك تهمنا تنفيذ حملات تفتيشية القطاع الخاص السلامة والصحة المهنية

مواد متعلقة

وزارة العمل تعلن دخول "الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية" حيز التنفيذ

وزارة العمل تُكثّف ندوات التوعية استعدادًا لانتخابات الدورة النقابية 2026–2030

نجاح 91 عاملًا، وزارة العمل تختتم اختبارات مشروع الضبعة النووية

وزارة العمل: 77 وظيفة بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد
ads

الأكثر قراءة

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

مقامرة ومؤامرة، مركز معلومات الوزراء ينشر فيديو تحذيريا للألعاب الإلكترونية

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

انخفاض عباد الشمس وارتفاع "سلايت وكريستال"، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

أكبرها في البلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية