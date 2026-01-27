ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط

18 حجم الخط

كوبا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن كوبا باتت «قريبة جدًا من الفشل والسقوط»، في تصعيد جديد للهجة واشنطن تجاه الحكومة الكوبية، بالتزامن مع إعلان صيني رسمي بدعم هافانا في مواجهة ما تصفه بـ«التهديدات الأمريكية».

ترامب: النظام الكوبي ينهار

وقال ترامب إن كوبا تعاني أزمات اقتصادية وسياسية خانقة، معتبرًا أن سياسات القيادة الحالية أوصلت البلاد إلى طريق مسدود، ومشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن ضغوطها حتى «يتغير سلوك النظام».

بكين تدخل على خط الأزمة وتعلن دعم كوبا في مواجهة أمريكا

وفي المقابل، أعلنت الصين دعمها الكامل لكوبا، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة السياسية والاقتصادية، ونددت بما وصفته بـ«الضغوط والتدخلات الأمريكية» في الشؤون الداخلية للدول.

صراع نفوذ في الكاريبي

ويرى مراقبون أن الدعم الصيني لكوبا يعكس تصاعد التنافس الجيوسياسي بين بكين وواشنطن، خصوصًا في مناطق تُعد تقليديًا ضمن دائرة النفوذ الأمريكي، مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

رسائل متبادلة بين واشنطن وبكين

وتأتي هذه التطورات بعد تحركات أمريكية مكثفة في المنطقة، ما يعزز المخاوف من تحول كوبا إلى ساحة جديدة لتبادل الرسائل السياسية والاستراتيجية بين القوتين العظميين.

وتعهدت الصين بتقديم الدعم والمساعدة إلى كوبا، لمواجهة ما وصفته بـ«التهديدات والضغوط الأمريكية»، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وما تبعها من تصعيد سياسي في أمريكا اللاتينية.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تقف إلى جانب كوبا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها، مشددة على أن الصين ستواصل دعمها السياسي والاقتصادي لهافانا في مواجهة أي محاولات لفرض ضغوط خارجية أو التدخل في شؤونها الداخلية.

