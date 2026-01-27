تعرف على قدرات الشواحن الصينية المستخدمة في شحن السيارات الكهربائية

18 حجم الخط

يسأل الكثير من قائدي السيارات عن مدى سرعة شحن السيارات الكهربائية، في الوقت الحالي، خشية من ضياع الوقت في انتظار السيارة حتى انتهاء الشحن، لكن الصين استطاعت أن تنتج شحن سريع المدى مخصص لسيارات بي واي دي (BYD) الصينية بسرعة تضاهي سرعة تزويد السيارات التي تعمل بالبنزين.

أطلقت BYD، بطاريتها المزودة بتقنية الشحن السريع وتحتوي الخلية، من القطب الموجب إلى القطب السالب، على قنوات أيونية فائقة السرعة، والتي تقول الشركة إنها تقلل من المقاومة الداخلية للبطارية بنسبة 50%. كما يوجد محرك يتم تصنيعه بكميات ضخمة بسرعة دوران 30 ألف دورة في الدقيقة.

واستطاعت BYD، إنتاج شحن سريع يُضاهي سرعة تزويد السيارات بالوقود، مما يساعدها على زيادة حصتها السوقية أمام شركات السيارات التقليدية والشركات المنافسة لها بشكل مباشر مثل "تسلا" التابعة للملياردير إيلون ماسك.



واستعرضت BYD نظام تحديث سياراتها الكهربائية خلال فعالية أُقيمت الاثنين في الصين، وتقوم شركة السيارات، ومقرها في شينزين أيضًا بتصنيع السيارات الهجينة.

وتتميز المنصة المسماة "سوبر إي بلاتفورم" (Super e-Platform) ببطاريات شحن فائق السرعة ومحرك بسرعة 30 ألف دورة في الدقيقة، ورقائق طاقة جديدة من كربيد السيليكون، وتحقيق قدرة شحن تبلغ ميجاواط واحدًا وسرعة شحن قصوى تبلغ كيلومترين في الثانية، مما يجعله أسرع نظام شحن من نوعه في السيارات المنتجة بكميات كبيرة، ويتيح لها أن تقطع مسافة 400 كيلومتر بعد الشحن 5 دقائق فقط.



ويمتلك شاحن BYD القدرة على تحقيقها تتفوق بشكل كبير حتى على شواحن "تسلا" الفائقة، والتي يمكنها السيارات أن تمشي مسافة 275 كيلومترًا بعد الشحن 10 دقائق. أما السيارات المنافسة الأخرى مثل "سي إل إيه" (CLA) الكهربائية الجديدة التي تصنعها "مرسيدس-بنز"، فيمكنها قطع مسافة 325 كيلومترًا بعد شحنها لمدة 10 دقائق أيضًا.

حققت قفزات كبيرة لدرجة أن سيارتها "هان إل" (Han L)، إحدى السيارات الكهربائية التي سيتم تجهيزها بنظام "سوبر إي-بلاتفورم" الجديد، تضاهي سيارة سباق "فورمولا إي".

ويعتبر نظام محطة شحن فوري بقوة ميجاواط ومبرد بسائل بالكامل (النظام يعتمد على سائل خاص لتبريد مكوناته ومنع ارتفاع درجة الحرارة أثناء الشحن السريع).

بالإضافة إلى ذلك، ولمواكبة الشحن فائق القدرة، طورت BYD بشكل مستقل شريحة طاقة من كربيد السيليكون من الجيل التالي والمخصصة للسيارات وتتمتع الشريحة بجهد كهربائي يصل إلى 1500 فولت، وهو الأعلى حتى الآن في صناعة السيارات وتصل قدرة أحدث منصة شحن من BYD إلى 1000 فولت، ما يكفي لتشغيل البطارية، والمحرك، ومكيف الهواء، والمكونات الأخرى.

لذلك، فقد تحقق سيارات BYD التي تستخدم الشحن فائق السرعة للغاية تقدمًا كبيرًا في حل مشكلة القلق إزاء الشحن لن يتوفر نظام الشحن الجديد إلا في الصين. وسيكون "هان إل" و"تانج إل" أول طرازين يعملان بنظام "سوبر إي بلاتفورم" من BYD، وقد بدأ البيع المسبق لهذين الطرازين رسميًا في الصين، ومن المقرر طرحهما بالأسواق في أبريل.

يؤدي تطوير شركات صنع سيارات بنيتها التحتية للشحن، مثل BYD و"تسلا"، إلى إثارة شكوك حول جدوى استبدال البطاريات، بالأخص للشركات ذات الأنظمة المغلقة، مثل "نيو". فبدلًا من أن يشحن قائد السيارة الكهربائية البطارية المستهلكة، يستبدلها بأخرى جديدة. وقد أنشأت "نيو" أكثر من 3200 محطة استبدال على مستوى العالم، معظمها في الصين.

بشكل عام، تُعتبر بطاريات الحالة الصلبة أكثر أمانًا من بطاريات أيون الليثيوم، نظرًا لاستخدامها كهارل صلبة بدلًا من السائلة أو الهلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.