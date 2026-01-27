لأول مرة منذ عامين ونصف، دخول أدوات تعليمية لغزة

الثلاثاء 27 يناير 2026
 ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه تم دخول شحنة من الأدوات التعليمية والترفيهية إلى قطاع غزة لأول مرة منذ عامين ونصف، بعد منعها من السلطات الإسرائيلية.

دخول أدوات تعليمية لغزة لأول مرة منذ أكثر من عامين
  

وأضافت المنظمة أن آلاف الأدوات التي تشمل أقلام رصاص ودفاتر ومكعبات خشبية مخصصة للعب، دخلت إلى القطاع.

وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم "اليونيسف": "أدخلنا خلال الأيام الماضية آلاف الأدوات الترفيهية والمئات من صناديق الأدوات المدرسية. ونتطلع إلى إدخال 2500 مجموعة مدرسية أخرى في الأسبوع المقبل، بعد حصولها على الموافقة".

معاناة طلاب غزة

وأكد متحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT) السماح لـ "اليونيسف" بإدخال الأدوات التعليمية، ما عدا الكتب المدرسية. وأضاف أن الأدوات التعليمية سُمح بإدخالها عدة مرات خلال الحرب، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ووصف إلدر المعاناة الكبيرة التي يواجهها الأطفال في غزة بسبب الهجوم على المنظومة التعليمية والقيود على دخول المواد الأساسية مثل الكتب المدرسية والأقلام، مما أجبر المعلمين على العمل بموارد محدودة واضطر الأطفال للدراسة ليلا في خيام بدون إضاءة كافية.

خلال الحرب، حُرِم العديد من الأطفال من التعليم بسبب التحديات الملحة مثل البحث عن المياه والتنقل خوفا من القصف وانتشار سوء التغذية وسط أزمة إنسانية حادة.

