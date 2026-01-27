الثلاثاء 27 يناير 2026
ختام تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة للمدارس

اليوم الختامي لتصفيات
اليوم الختامي لتصفيات شمال افريقيا للمدارس، فيتو
تصفيات شمال إفريقيا للمدارس، اختتمت اليوم الثلاثاء، بمركز المنتخبات الوطنية للاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر، تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة المدارس الأفريقية بتتويج المغرب باللقب في فئتي الفتيان والفتيات ليضمن تأهله إلى المرحلة النهائية للمسابقة.

ضيوف اليوم الختامي في تصفيات شمال افريقيا للمدارس

وأقيم حفل الختام اليوم، بحضور الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، ورضا كريم، المدير التنفيذي لـاتحاد شمال أفريقيا، وزهرة مختار سليم، المدير العامة للإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم وأحمد حسان، مدير عام النشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، تم خلاله تقديم الجوائز للفرق واللاعبين تقديرًا لما قدموه من عطاء طوال البطولة.

120 لاعبا ولاعبة يشاركون في التصفيات

وشارك في التصفيات أكثر من 120 لاعبًا ولاعبة من فئة الناشئين من ثلاثة بلدان، هي: مصر والجزائر والمغرب، في إطار حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس اتحاد شمال أفريقيا والدكتور باتريس موتسيبى، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على تطوير قدرات الأجيال الصاعدة وتمكينهم من فرص تنمية مواهبهم.

ورش عمل تدريبية على هامش تصفيات شمال افريقيا

وعلى هامش البطولة، أقيمت سلسلة من الأنشطة والورش التدريبية بهدف تطوير مهارات المشاركين وتنمية قدراتهم في عدد من المجالات لتأسيس أبطال الغد، وتكوين قادة المستقبل، حيث تم تنظيم برنامج المراسلين الشباب، برنامج الحكام الشباب، برنامج المدربين الشباب، برنامج المسؤولين الطبيين وبرنامج الحماية.

كما عاشت مجموعة من البراعم، ضمن برنامج أساطير كرة القدم الأفريقية، تجربة فريدة من خلال التقائهم نجومًا سابقين لكرة القدم المصرية، أبرزهم عصام الحضري ووائل رياض وشريف عبد الفضيل، حيث استمتع الأطفال بفرصة مشاركتهم اللعب والتدرب على ورشات فنية داخل المستطيل الأخضر والتقاط صور تذكارية.

