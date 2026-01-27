الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

11,900 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الليرة السورية
سعر الليرة السورية
18 حجم الخط

سعر الليرة السورية، شهد سعر الدولار استقرارًا مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026.

وتستعرض “فيتو” سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم.

الليرة السورية 
الليرة السورية 

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي 

سجل الدولار في مصرف سوريا المركزي نحو 11,840  ليرة للشراء، 11,900 ليرة للبيع.

ماذا تعرف عن العملة السورية؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارًا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.

ما هي الجهة المسئولة عن إصدار العملة السورية؟

الجهة المسئولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضًا المسئول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

الليرة السورية 
الليرة السورية 

عوامل تؤثر في قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

  • الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
  • الاستقرار السياسي والأمني.
  • العقوبات الدولية.
  • السياسات الحكومية والبنك المركزي.
  • العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

اسم “الليرة” مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

تاريخ العملة السورية يعود إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت البلاد تحت الانتداب الفرنسي، إذ أُصدرت حينها الليرة السورية اللبنانية كعملة موحدة بين سوريا ولبنان، قبل أن تنفصل العملتان رسميًا في منتصف الأربعينيات عقب استقلال البلدين. ومنذ ذلك الحين أصبحت الليرة السورية رمزًا للسيادة الوطنية وأداة رئيسية لتنظيم الاقتصاد المحلي.

العديد من التغيرات على قيمة العملة

شهدت الليرة السورية على مر العقود العديد من التغيّرات في قيمتها وتصميمها، تأثرًا بالأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، بدءًا من فترات الازدهار وحتى فترات الحروب والأزمات.

وتنوعت فئاتها بين المعدنية والورقية، حيث تضم أوراقًا نقدية بفئات متعددة مثل 50، 100، 500، 1000، و5000 ليرة سورية، وتحمل تصاميم تعبّر عن التراث السوري وتاريخه العريق، من القلاع الأثرية إلى رموز الحضارة السورية القديمة.

الليرة السورية رمز وذاكرة وطنية

جدير بالذكر أن الليرة السورية تعتبر أكثر من مجرد وسيلة للتبادل التجاري، فهي تحمل في طياتها رمزية كبيرة للشعب السوري، إذ تجسد مراحل تطور الدولة الحديثة، وتعكس صمود الاقتصاد الوطني رغم التحديات والعقوبات المتكررة، كما تعد شاهدة على تاريخ طويل من التحولات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار العملة السورية الليرة السورية الليرة سعر صرف الدولار سعر الليرة السورية سعر الليره سعر الدولار مقابل الليرة سعر الدولار نبي مصرف سوريا المركزي مصرف سوريا

مواد متعلقة

سعر الريال القطري يسجل 12.93 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

استقرار نسبي في سعر الدينار البحريني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الثلاثاء

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

الدينار الأردني يسجل 66.58 جنيها في البنك الأهلي

كيلو الألومنيوم بـ 98 جنيها، أسعار الخردة بمصر اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

أسعار مواد التشطيب بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

العامرية يسجل 1,450 جنيها للطن، أسعار الجبس في سوق مواد البناء صباح اليوم الثلاثاء

ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تعادل فيورنتينا وكومو 1-1 في الشوط الأول

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مصطفى محمد خلال الانتقالات الشتوية

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

زينة تثير الجدل عبر منشور على إنستجرام: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

بالأحاديث، فضل قيام الليل و10 أعمال تساويه

لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

المزيد
الجريدة الرسمية