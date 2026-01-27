في شوارع القاهرة.. سائحة أجنبية توثق سعادتها بتجمع الكلاب الضالة حولها لحمايتها (فيديو)

18 حجم الخط

الكلاب الضالة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائحة أجنبية، توثق تجمع الكلاب الضال حولها أثناء سيرها في الشارع، حيث عبرت السائحة عن سعادتها لتجمع الكلاب الضالة حولها، ووصفتهم بأنهم كانوا يسيرون معها لحمايتها.

لحظة تجمع الكلاب الضالة حول سائحة أجنبية في القاهرة

ويظهر المقطع السائحة الأجنبية، وهي تسير في شوارع القاهرة أثناء الليل، وبدأ كلاب الشوارع في التجمع حولها والسير معها، ولم يقوموا بإذائها أو الهجوم عليها، الأمر الذي دفع السائحة الأجنبية للقول إن الكلاب تجمعوا لحمايتها أثناء سيرها في الشارع، وعبرت عن سعادتها من هذا المشهد.

اثناء تجول سائحه اجنبيه بمفردها في احد الشوارع في مصر



وثقت لحظة اقتراب كلب ضال منها وبدأ بمرافقتها ومشى بجانبها لمسافة طويلة ومع الاستمرار، تجمع المزيد من الكلاب الضالة حولها وتبعتها بهدوء وتجاهلوا كل شيء حولهم وفضلوا السير برفقتها



ما سر انجذاب الحيوانات لبعض الأشخاص ؟ pic.twitter.com/eVJ0QnY2lk — مستر (@5_8fm) January 26, 2026



أثار المقطع ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إندهاشهم لرد فعل السائحة، التي كانت سعيدة لتجمع الكلاب الضالة حولها والسير معها في الشارع.

النشطاء يكشفون سر إنجذاب الحيونات لأشخاص معينين

وعلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن سر تجمع كلاب الشوارع حول شخص معين، قائلين: " اثناء تجول سائحة أجنبية بمفردها في أحد الشوارع في مصر وثقت لحظة اقتراب كلب ضال منها وبدأ بمرافقتها ومشى بجانبها لمسافة طويلة ومع الاستمرار، تجمع المزيد من الكلاب الضالة حولها وتبعتها بهدوء وتجاهلوا كل شيء حولهم وفضلوا السير برفقتها.. فما سر ذلك الانجذاب؟"

وردت البلوجر حنان يحيي قائلة: "الكلاب والحيوانات بشكل عام تعرف الطيبين والذين لا يأذونهم وممكن يساعدونهم واللي مش خايفين منهم"

أما البلوجر عمر أبو مبارك فقال: " الحيوانات (خاصة القطط والكلاب) بارعة جدًا في قراءة الإشارات غير اللفظية. الهدوء: تنجذب الحيوانات للأشخاص الذين يتحركون ببطء ويتحدثون بنبرة هادئة، لأن الحركات المفاجئة أو الأصوات العالية تُشعرهم بالتهديد".

