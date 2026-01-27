الثلاثاء 27 يناير 2026
محافظات

استئناف الفيوم تقضي ببراءة مدرس جامعي من تهمة هتك عرض طفل

محكمة
محكمة
قضت محكمة الاستئناف بالفيوم ببراءة مدرس بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف، ويعمل مدرب كاراتيه من التهمة المنسوبة إليه بهتك عرض طفل،  بعد قبول الطعن المقدم على الحكم الصادر ضده سابقًا، الذي كان يقضي بحبسه 7 سنوات.

الحكم قبل نقضه

كانت محكمة أول درجة أصدرت حكمًا بحبس المدرس الجامعي 7 سنوات، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل، قبل أن يتم الطعن على الحكم، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشك تطرق إلى الأدلة، وهو ما يصب في مصلحة المتهم، وفقًا لما استقر عليه القضاء.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو من العام الماضي، عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد بقيام المتهم بالاعتداء على الطفل عبد الرحمن م.ج، 10 سنوات، داخل إحدى الصالات الرياضية بالقرية.

تحريات البحث الجنائي

وكشفت تحريات المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث إطسا، أن المتهم، مدرس بكلية التربية الرياضية  بجامعة بني سويف، ويعمل مدرب كارتيه، استغل وجود الطفل داخل صالة الألعاب الرياضية التي يديرها، واعتدى عليه عدة مرات على مناطق العفة، كما أقدم خلال المرة الأخيرة على تجريد الطفل من ملابسه، واعتدى عليه جنسيًا مهددًا إياه بعدم إخبار أسرته، وأكد تقرير الطبيب الشرعي وجود ما يؤكد وقوع الاعتداء.

جنايات الفيوم تؤجل محاكمة مدرس جامعي متهم بالاعتداء على طفل لـ26 يناير

ضبط سيارة محملة بـ9 أطنان "إندومي" مجهول المصدر بالفيوم

وتم تداول القضية في أروقة محكمة جنايات الفيوم، حتي  أصدرت حكمًا بحبس المتهم 7 سنوات، وبعد نقض الحكم قضت محكمة الاستئناف بالبراءة.

