قبل إقرار الفائدة الأمريكية، تعرف على توقعات أسعار الذهب فى 3 بنوك

صدرت العديد من التوقعات الجديدة لأسعار المعدن الأصفر، وذلك قبل ساعات من إعلان الفيدرالى الأمريكي أسعار الفائدة الجديدة.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة فى الأسعار داخل الأسواق العالمية والمحلية خلال الشهر الجارى وسط توقعات بمزيد من الارتفاع.

وتوقع بعض خبراء المصرفيين أن تراجع الفائدة المحلية فى مصر فى الشهور المقبلة وهو ما يصب فى صالح المعدن الأصفر، ويؤدى إلى زيادة الإقبال عليها.

وأكد هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: "كان هناك توقع بحدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب وخلال الشهر الحالي زادت أسعار الذهب 15 % ويحطم رقم الـ 5000 دولار للأوقية، متوقعا استمرار ارتفاع أسعار الذهب

توقعات بنك أوف أمريكا للذهب

يراهن "بنك أوف أميركا" على تكرار الدورات التاريخية السابقة. حتى بعد القمم التاريخية الجديدة والتي دفعت سعر الذهب إلى مستوى 5100 دولار للأوقية، لا يزال البنك يتوقع كسر مستوى 6000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026. لكن هذه الأرقام ليست توقعًا دقيقًا ولا وعدًا بالسعر بل قراءة لدورات الذهب السابقة.

في 4 دورات تاريخية، حقق الذهب متوسط صعود يقارب 300%، الدورة الحالية لم تصل بعد إلى هذه النسبة، وعلى هذا الأساس توقع البنك نحو 1000 دولار إضافية لسعر الذهب إذا كرر الذهب سلوكه التاريخي.

الأسباب التى دفعت الأسعار لمواصلة الصعود

بداية من مشتريات قياسية للبنوك المركزية بلا توقف، في وقت يتراجع فيه المعروض، وترتفع تكاليف التعدين ما يجعل دخول إنتاج جديد إلى الأسواق لموازنة العرض والطلب على بعد عدة سنوات، فضلًا عن ضغوط مستمرة على سلاسل الإمداد، وفوق كل ذلك مستثمرون يبحثون عن ملاذ من ضعف العملات، ومن جبل الديون العالمية.

توقعات بنك جولدمان ساكس

رفع بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2026 بأكثر من 10%، إذ كتب محللون، من بينهم دان سترويفن ولينا توماس، في مذكرة بتاريخ 21 يناير، أن البنك رفع السعر المستهدف لشهر ديسمبر 2026 من 4900 دولار للأونصة في تقدير سابق إلى 5400 دولار، استنادًا إلى فرضية أن مستثمري القطاع الخاص الذين اشتروا الذهب للتحوط من مخاطر سياسات الاقتصاد الكلي سيواصلون الاحتفاظ بهذه المراكز حتى نهاية العام.

توقعات جيه بى مورجان

بينما يتوقع مصرف "جيه بي مورجان" أن تبلغ أسعار الذهب بين 5200 و5300 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026، مقارنةً بـ5 آلاف دولار في تقرير آفاق السوق لعام 2026 الصادر في ديسمبر من العام الماضي.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب، محافظة على تداولها فوق مستوى 5000 دولار للأونصة لليوم الثاني، مع مساهمة ضعف الدولار في تمديد موجة صعود غذتها المخاطر الجيوسياسية وتخلي المستثمرين عن السندات السيادية والعملات.

وقفز المعدن النفيس بما يصل إلى 1.4% يوم الثلاثاء، مسجلًا سابع يوم متتالٍ من المكاسب. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية على السلع الكورية الجنوبية، في وقت هبط فيه الدولار إلى أدنى مستوى له في نحو أربع سنوات وسط تكهنات متزايدة بأن الولايات المتحدة قد تساعد اليابان في دعم الين، ما جعل المعادن النفيسة أقل كلفة لمعظم المشترين وارتفعت الفضة بنحو 7%.

