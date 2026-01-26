الإثنين 26 يناير 2026
حوادث

غدا، "قضايا الدولة" تنظم احتفالية بمرور 150 عاما على إنشائها

رئيس قضايا الدولة
رئيس قضايا الدولة
تحتفل هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس قضايا الدولة، غدًا الثلاثاء، بيوبيلها القرمزي، لمرور 150 عامًا – قرن ونصف من الزمان - على تاريخ تأسيسها سنة 1876م، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، في احتفالية تاريخية بالقاهرة الجديدة.

بحضور كبار رجال الدولة

يأتي ذلك بحضور كبار رجال الدولة، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وسفراء الدول العربية والأفريقية، ونخبة من الرموز السياسية والإعلامية.

من أبرز فعاليات الحفل: تكريم بعض من رموز الهيئة، وحفل موسيقي ضخم يحييه الموسيقار العالمي عمر خيرت.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

