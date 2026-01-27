ارتفاع الذرة والعباد وانخفاض "كريستال وسلايت"، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

18 حجم الخط

أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا، وشمل سعر لتر الزيت العباد والذرة، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 في المحال التجارية والأسواق، وتشمل أسعار زيت الذرة، وسعر زيت عباد الشمس، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 91 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 جنيهًا إلى 132 جنيها للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 92 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 109 جنيهات للتر.

سعر الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت الذرة بالأسواق

كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 107 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 77 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 109 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 135 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت التمويني في المجمعات الاستهلاكية

يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرحت عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية منذ بداية ديسمبر 2025.

يضاف إلى ذلك استمرار توافر عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، بما يوفر بدائل متنوعة تناسب احتياجات المواطنين.

