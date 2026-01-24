السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

باستثناء عباد الشمس "سلايت"، انخفاض أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق

سعر الزيت اليوم،
سعر الزيت اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت اليوم السبت، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر لتر الزيت الذرة، بينما تباين سعر لتر زيت عباد الشمس، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

 

أسعار الزيت في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت اليوم السبت 24 يناير 2026 في المحال التجارية والأسواق، وتشمل أسعار زيت الذرة، وسعر زيت عباد الشمس، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 جنيهًا إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 95 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 138 جنيهًا للتر.

سعر الزيت اليوم، فيتو
سعر الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 108 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 77 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 135 جنيهًا للتر.

 

أسعار الزيت التمويني في المجمعات الاستهلاكية

يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرحت عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية منذ بداية ديسمبر 2025.

يضاف إلى ذلك استمرار توافر عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، بما يوفر بدائل متنوعة تناسب احتياجات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الزيت اسعار الزيت اليوم سعر الزيت سعر الزيت اليوم أسعار زيت عباد الشمس أسعار زيت الذرة سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة سعر زجاجة الزيت اليوم أسعار زجاجة الزيت اليوم زجاجة الزيت بكام سعر زجاجة زيت سعر لتر الزيت أسعار لتر الزيت بكام الزيت
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا السبت، أتربة عالقة نهارا ورياح على البحر الأحمر

حالة الطقس غدا، فرص لسقوط أمطار على هذه الأماكن

اغتيال عبد الناصر بسحر أسود، ‎قراءة فى كتاب «إسرائيل السحر والدين والدم» للدكتور محمد عبود

إعلام عبري: شركة الطيران الفرنسية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة بسبب إيران

ارتفاع كبير في اليوريا والنترات لليوم الثاني، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

عطل فني يضرب منصة "إكس" حول العالم

الشيوخ في أسبوع، إقرار تعديلات الضريبة العقارية ومناقشة التغييرات المناخية وورد النيل

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية