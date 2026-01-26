الحكومة السودانية تعقد اجتماعها الأول برئاسة كامل إدريس فى العاصمة الخرطوم

18 حجم الخط

عقد مجلس الوزراء السوداني، اجتماعه الأول للعام 2026 برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس ظهر الاثنين، فى العاصمة الخرطوم.

الحكومة السودانية تعقد اجتماعها فى العاصمة الخرطو

وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة السوداني، خالد الاعيسر، إن انعقاد الاجتماع الأول لحكومة السودان، يعد تدشينا فعليا وعمليا لعودة الحكومة التنفيذية بكافة طاقمها للعمل من داخل العاصمة القومية “الخرطوم”، مبينًا أن جلسة مجلس الوزراء تناولت جملة من الموضوعات المختلفة شملت موضوع الجبايات على الطرق القومية والتي أعادت الحكومة النظر فيها وستصدر بشأنها قرارات قريبا

وأشار خالد الاعيسر، إلى أن اجتماع مجلس الوزراء السوداني،’ اطمأن على عودة حكومة الأمل التنفيذية إلى العاصمة القومية الخرطوم من خلال إفادة قدمتها السيدة وزير شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبدالغفار.

واستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل حول جهود مكافحة التهريب والمخدرات قدمه وزير الداخلية الفريق شرطة، بابكر سمره مصطفى

وأوضح خالد الاعيسر، أن مجلس الوزراء السوداني، ناقش رؤية رئيس الوزراء كامل إدريس حول المشروعات الكبرى، منوها في هذا الصدد إلى تبني حكومة الأمل لعدد من المشروعات التي ستكون الهادي لاستراتيجية الدولة في المرحلة المقبلة.

القوات المسلحة السودانية تسيطر على مدينة الدلنج

وعلى صعيد المعارك، أفادت مصادر فى وقت سابق من اليوم، بأن القوات المسلحة السودانية تمكنت من دخول مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، ونجحت في فك الحصار الذي كان مفروضًا على المدينة منذ فترة من قبل ميليشيا الدعم السريع، في خطوة تُعد تطورًا ميدانيًا مهمًا على مسار العمليات العسكرية الجارية في الإقليم.

وأوضح المصدر، أن دخول الجيش إلى الدلنج جاء بعد تحركات عسكرية منسقة، أسفرت عن تأمين المداخل الرئيسية وفك الطوق المفروض على السكان، وسط حالة من الارتياح بين الأهالي بعد فترة طويلة من الحصار ونقص الإمدادات.



تأمين مدينة الدلنج وعودة الحركة تدريجيًا

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش السوداني تعمل حاليًا على تثبيت نقاط التأمين داخل مدينة الدلنج ومحيطها، بهدف منع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو إعادة فرض الحصار من جديد.

وأضاف أن الحركة داخل المدينة بدأت تعود تدريجيًا، مع فتح بعض الطرق الرئيسية التي كانت مغلقة، ما يسهم في تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية



يشار إلى أن الدلنج من المدن ذات الأهمية الاستراتيجية في ولاية جنوب كردفان، نظرًا لموقعها الجغرافي ودورها كمركز حيوي يربط بين عدد من المناطق والطرق الرئيسية، الأمر الذي يجعل السيطرة عليها ذات تأثير مباشر على الوضع الميداني في الإقليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.