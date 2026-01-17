السبت 17 يناير 2026
خارج الحدود

الجيش السوداني يواصل التقدم جنوبا في إقليم كردفان

الجيش السوداني
الجيش السوداني
يواصل الجيش السوداني التقدم جنوبا في إقليم كردفان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل. 

الجيش السوداني يدمر مواقع ميليشيا الدعم السريع في الكويك بجنوب كردفان

السودان، وأعلن الجيش السوداني، تمكنه من تدمير «ميليشيا الدعم السريع» في منطقة الكويك بولاية جنوب كردفان، عقب اشتباكات عنيفة وحاسمة دارت بين الجانبين.

خسائر بشرية كبيرة في صفوف الدعم السريع

وأوضح الجيش السوداني أن معارك الكويك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الدعم السريع، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية نُفذت بدقة عالية وأسفرت عن تحييد مصادر التهديد في المنطقة.

تعزيز الجيش السوداني السيطرة الميدانية وتأمين جنوب كردفان

وأكدت القوات المسلحة أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السيطرة الميدانية وتأمين المناطق الاستراتيجية في جنوب كردفان، ومنع أي تحركات تهدد أمن المواطنين أو الاستقرار المحلي.

استمرار العمليات ضد ميليشيا الدعم السريع حتى تحقيق الاستقرار

وشدد الجيش السوداني على استمراره في تنفيذ العمليات العسكرية اللازمة حتى استكمال بسط الأمن والاستقرار، مؤكدًا جاهزية قواته للتعامل مع أي تطورات ميدانية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد موقع "أخبار السودان" أن القوة المشتركة في دارفور أعلنت أن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه استعادوا السيطرة على منطقة "جرجيرة" والمناطق المحيطة بها في شمال دارفور، وذلك عقب عملية عسكرية ناجحة أسفرت عن التحرير الكامل للمنطقة.

كما كشف الموقع السوداني أن عناصر مليشيا الدعم السريع فروا من شمال دارفور، فور سيطرة الجيش السوداني علي منطقة جرجيرة والمناطق المحيطة بها، حيث قال المتحدث باسم القوات المشتركة، المشاركة للجيش السوداني: "إن عناصر الميليشيا فروا باتجاه كولبوس بعد تكبدهم خسائر فادحة".

