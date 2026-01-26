الإثنين 26 يناير 2026
اقتصاد

أسعار ومواصفات السيارة GAC Empow السيدان2026

طرحت السيارة السيدان الرياضية GAC Empow موديل 2026، في السوق المصري بعد إجراء العديد من اختبارات القيادة، لكي تكون منافسا قويا لعديد من السيارات الصينية، وتتوافر السيارة بأربع فئات تجهيزية هي: Comfort وElegance وPremium، وأخيرًا الفئة الأعلى تجهيزًا R-Style، لتبدأ أسعارها بـ920 ألف جنيه مصري، وتصل إلى سعر مليون و119 ألف جنيه مصري لأعلى فئة.

 

وزودت السيارة بمحرك سعة 1.5 لتر مع شاحن هواء "توربو" يولّد 174 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 270 نيوتن-متر، يتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل فئة 7WDCT.

ويتّصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية من سبع سرعات من فئة 7WDCT، كما تتوفر السيارة بثلاث فئات تجهيزية في السوق المصرية: Elegance وPremium، والفئة الأعلى تجهيزًا S-Style، لتبدأ أسعار فئات Empow من 995 ألف جنيه مصري وتصل إلى مليون و119 ألف جنيه لفئة S-Style.

أما الكروس أوفر GAC GS3 Emzoom فتتميّز بتصميمها الجريء والديناميكي مع زوايا هندسية حادة مستوحاة من عالم السيارات فائقة الأداء، إلى جانب مقابض أبواب خفيّة وعجلات رياضية يصل قياسها إلى 19 بوصة بفئة R-Style، بخلاف السقف البانورامي العملاق والشاشات المزدوجة الذكية.

وتتضمّن عادمًا مزدوجًا مثبَّتًا في المنتصف ولمسات رياضية معزّزة على شبك التهوية الأمامي، يُمكن القول إن GAC GS3 Emzoom تُعد خيارًا مثاليًّا للباحثين عن تجربة قيادة رياضية بطابع يومي عملي.

وبالانتقال إلى السيارة GAC GS4 Max التي تنتمي لفئة سيارات الـSUV العائلية، فإننا نجدها تتمتّع بمستويات رحابة استثنائية، ولا سيما للركّاب في الجهة الخلفية، كما تأتي السيارة مدعومة بنظام الشاسيه "MegaStar" الذي يضمن المرونة والثبات العاليين، وأيضًا علي المنعطفات الحادة، مع نظام "Shadow Driver" للتحكم الديناميكي التكيُّفي.

