صناعة مصرية بطعم العالمية، 10 صادرات غذائية تنجح في اقتحام الأسواق الخارجية

18 حجم الخط

رصد تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، هيكل الصادرات السلعية للصناعات الغذائية المصرية خلال عام ٢٠٢٥، والذى أظهر تنوعًا واضحًا في القاعدة الإنتاجية والتصديرية، مع تركّز نسبي للصادرات في مجموعة من السلع الرئيسية ذات الوزن النسبي الأكبر، بما يعكس تطور قدرات التصنيع الغذائي المصري واتساع نطاق الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية، لا سيما السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وترصد فـيتو أهم 10 صادرات مصر الغذائية خلال السطور التالية

1- تصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال عام ٢٠٢٥، حيث بلغت قيمة صادراتها نحو ٦٩٧ مليون دولار، مقارنة بنحو ٣٨٣ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٤، محققة معدل نمو قياسي بلغ ٨٢٪، وتمثل وحدها نحو ١٠٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية، مدفوعة بزيادة الطلب في الأسواق الأوروبية والأمريكية والصينية واعتماد المنتج المصري كمورد رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.

2-جاءت مركزات المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت ٥٦٣ مليون دولار، تمثل نحو ٨٪ من إجمالي الصادرات، مع استقرار نسبي في معدلات النمو، بما يعكس ثبات الطلب العالمي واستمرار مصر كمركز تصنيعي رئيسي لهذه السلعة.

3- سجلت زيوت الطعام أداءً قويًا بصادرات بلغت ٤٣٢ مليون دولار، محققة نموًا بنسبة ٤١٪، وممثلة نحو ٦٪ من إجمالي الصادرات، بدعم من توسع الطاقات الإنتاجية وارتفاع الطلب في الأسواق العربية والإفريقية.

4- تراجعت صادرات السكر لتسجل ٣٧٤ مليون دولار، تمثل قرابة ٥٪ من إجمالي الصادرات، بانخفاض نسبته ٨٪

5- حققت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت صادرات بلغت ٣٧٢ مليون دولار بنمو قوي يقارب ٤٠٪، ومثلت نحو ٥٪ من إجمالي الصادرات، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة عالية القيمة.

6- بلغت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن نحو ٣٤٠ مليون دولار، مسجلة تراجع بنسبة ٣٠٪

7- سجلت البطاطس المجمدة صادرات بلغت ٢٥٦ مليون دولار، محققة نموًا بنسبة ١٦٪، وممثلة نحو ٤٪ من إجمالي الصادرات

8- بلغت صادرات الخضروات المجمدة (بخلاف البطاطس) نحو ٢٤٨ مليون دولار مع استقرار نسبي مقارنة بالعام السابق

9- سجلت الشيكولاتة ومنتجات الكاكاو صادرات بلغت ٢٣٢ مليون دولار، محققة نموًا بنسبة ٤٥٪، ومثلت نحو ٣٪ من إجمالي الصادرات

10- حققت الأغذية المحضّرة للحيوان صادرات بلغت ٢١٨ مليون دولار، بنمو قوي نسبته ٥٠٪، في ظل توسع الطلب في الأسواق الإفريقية والآسيوية.

وبذلك تمثل السلع العشر الأولى مجتمعة نحو ٥٣٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال عام ٢٠٢٥، وهو ما يعكس الوزن النسبي الكبير للسلع المصنعة ذات القيمة المضافة المرتفعة في هيكل الصادرات.

صادرات غذائية متنوعة

وفيما يتعلق بباقي السلع الغذائية التي شملها التحليل جاءت كالتالى:

1- سجلت العصائر صادرات بلغت نحو ٢٠٩ ملايين دولار متراجعة بنسبة ٢١٪

2- بلغت صادرات صلصات الطماطم والصلصات الجاهزة نحو ١٩٦ مليون دولار محققة نموًا بنسبة ١٨٪.

3-سجلت المربات ومحضرات الفاكهة صادرات بقيمة ١٧٨ مليون دولار بنمو ٢٢٪.

4- بلغت صادرات الخميرة نحو ١٦٥ مليون دولار بنمو ١٢٪

5- سجلت منتجات الألبان صادرات بلغت ١٥٩ مليون دولار محققة نموًا بنسبة ١٦٪

6- بلغت صادرات الجبن نحو ١٥٣ مليون دولار بنمو ١٤٪

7- سجلت المكرونة صادرات بقيمة ١٤٧ مليون دولار بنمو ١٠٪

8- بلغت صادرات المحضرات الغذائية المتنوعة نحو ١٤٢ مليون دولار بنمو ١٩٪

9-سجلت الشوربات والمركزات الغذائية صادرات بلغت ١٣٨ مليون دولار محققة نموًا بنسبة ١٧٪

10-بلغت صادرات منتجات الذرة نحو ١٣٤ مليون دولار بنمو ٩٪

11-سجلت الأعشاب والتوابل صادرات بقيمة ١٢٩ مليون دولار محققة نموًا قويًا بنسبة ٢٦٪

12- بلغت صادرات الفواكه المحفوظة نحو ١٢٥ مليون دولار بنمو ٢٠٪

13- سجلت الخضروات المحفوظة صادرات بلغت ١٢١ مليون دولار بنمو ١٥٪

14- سجل العسل الأسود صادرات بقيمة ١١٨ مليون دولار بنمو ٨٪.

15- بلغت صادرات الزيوت النباتية الأخرى نحو ١١٤ مليون دولار محققة نموًا بنسبة ١٣٪

16- سجلت منتجات السمسم والطحينة صادرات بلغت ١١٠ ملايين دولار بنمو ٢٤٪

17- بلغت صادرات الوجبات الخفيفة نحو ١٠٧ ملايين دولار محققة نموًا بنسبة ٢٧٪

18- سجلت المخبوزات صادرات بلغت ١٠٣ ملايين دولار بنمو 11%

19- بلغت صادرات البقوليات المحضرة نحو ٩٨ مليون دولار بنمو ٧٪

20- سجلت المنتجات الغذائية الأخرى المتنوعة صادرات بلغت ٩٥ مليون دولار مع استقرار نسبي مقارنة بعام ٢٠٢٤.

ويظهر هذا التحليل أن السلع الثلاثين المشار إليها تمثل مجتمعة نحو ٨٩٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال عام ٢٠٢٥، بقيمة تقارب ٦ مليارات دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.