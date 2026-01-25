بعد انسحاب عصام الصباحي، عدد المنسحبين من انتخابات رئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

أعلن عصام الصباحي المرشح على رئاسة حزب الوفد انسحابه من السباق الانتخابي أمس، وبهذا يبلغ عدد المنسحبين أربعة مرشحين.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق انسحابه وتنازله عن الترشح منذ عدة أيام، وأيضا المحامي عيد هيكل، والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق بحزب الوفد.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، إلكترونيًا بالكامل وتحت إشراف قضائي مباشر، دون أي تدخل من اللجنة المشرفة أو الإدارات الإدارية والتنظيمية للحزب.

وسيشارك في الإشراف على العملية الانتخابية عدد من المستشارين من هيئة النيابة الإدارية ومساعديهم، حيث يدلي الأعضاء بأصواتهم عبر شاشة إلكترونية أمام القاضي المختص، ليتم تسجيل التصويت فورًا.

وكان الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025، بإعادة تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي تضم المستشار طارق عبد العزيز مقررًا، والنائب الدكتور خالد قنديل، والدكتورة أمل رمزي، والكاتب الصحفي حمادة بكر، واللواء أحمد الشاهد، وحاتم رسلان، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية والتنظيمية للحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات الانتخابية.

