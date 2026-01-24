السيسي: يقظة قواتنا المسلحة وشرطتنا ووعى شعبنا حائط تتحطم أمامه كل المؤامرات والشائعات

18 حجم الخط

أكد الرئيس السيسي أن يقظة قواتنا المسلحة وشرطتنا ووعى شعبنا، هى الحائط الذى تتحطم أمامه كل المؤامرات والدسائس والشائعات المغرضـة، ومهما حاول الأعداء زرع سموم الأفكار الهدامة أو بث الشائعات المضللة، فمحكوم عليها بالعدم والاندثار وستظل مصر - بفضل الله وعونه- عصية على الفتن، منيعة أمام المؤامرات، وماضية فى طريقها نحو البناء والرخاء، لا يثنيها عن ذلك، كيد الكائدين.. ولا مكر الماكرين.

(وقال الرئيس السيسي: وأقول لكم، افخروا ببلادكم التي لم تتورط في مؤامرة أو تدمير أو قتل أحد في المنطقة



وأضاف الرئيس السيسي:أوكد أن كل المواطنين سواسية في هذا البلد… وأننا اتخذنا إجراءات ورسخنا ممارسات للتأكيد على احترام بعضنا البعض … وادعو لان نكون حراسا للحرية خاصة وأن الأفكار المتطرفة تأتي من الجهل بالله سبحانه وتعالى

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، حيث كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الاحتفال بأكاديمية الشرطة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية



