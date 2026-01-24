8 رسائل نارية من وزير الداخلية في عيد الشرطة الـ74

18 حجم الخط

ألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلمة خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 74 كشف من خلالها جهود الوزارة في مختلف المجالات واستعراض الإستراتيجية الأمنية للوزارة.

وجاءت أبرز رسائل كلمة وزير الداخلية:

- الاستراتيجية الأمنية ارتكزت على رصد واستباق المخاطر والجريمة بمختلف أنواعها

- جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

- الوزارة تمكنت بمساندة شعبية واعية من إحباط محاولة الجماعة الإرهابية لإعادة إحياء جناحها المسلح.

- الوزارة تواصل التوعية بشأن مخططات إسقاط الدول عبر حروب الجيلين الرابع والخامس.

- أجهزة مكافحة المخدرات تواصل توجيه الضربات النوعية ضد مروجي وتجار السموم.

- الوزارة تحرص على مواجهة كافة أنماط الجريمة الجنائية باستخدام التقنيات الحديثة.

- معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود الوزارة والتفاعل الجماهيري.

- تحويل المؤسسات العقابية إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل حقق نجاحات كبيرة.

ذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952

ويعد عيد الشرطة مناسبة وطنية للتأكيد على العلاقة المتينة بين المواطن ورجال الأمن وللتذكير بالتضحيات التي قدمها أبطال الداخلية على مر العقود، من أجل حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته كما يعكس الحرص المستمر على تطوير الأداء الأمني وفق أحدث المعايير العالمية بما يضمن استقرار المجتمع وسلامة المواطنين.

