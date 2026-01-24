السبت 24 يناير 2026
إنقاذ حياة في ثوانٍ، إسعاف الشرقية يتدخل لإنقاذ سيدة بعد توقف قلب كامل

إسعاف الشرقية،فيتو
إسعاف الشرقية،فيتو
شهدت محافظة الشرقية صباح اليوم حادثة طبية حرجة، حيث تمكن فريق إسعاف من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 57 عامًا بعد توقف كامل بعضلة القلب، في عملية إنقاذ عاجلة أظهرت مهارة وإصرار رجال الإسعاف في مواجهة المواقف الحرجة.

135 سيارة إسعاف في الميدان.. الشرقية تُعلن الطوارئ لتأمين انتخابات النواب 2025

البلاغ وتحرك الإسعاف

تلقى مركز الإسعاف بلاغًا عاجلًا في تمام الساعة 10:50 صباحًا من عزبة «السيد مرعي» بمركز منيا القمح، أفاد بوجود سيدة في حالة إغماء. وعلى الرغم من وصف البلاغ المحدود، إلا أن الواقع على الأرض كان أكثر خطورة مما أشار إليه في البداية.

على الفور، انطلقت سيارة إسعاف كود (1216)، وعلى متنها المسعف محمود حامد صالح وفني القيادة السيد خليل السيد، وصولًا إلى موقع البلاغ خلال سبع دقائق فقط، لتبدأ معركة الوقت مع حياة المريضة.

تدخل إسعافي عاجل

عند وصول الفريق، تبين أن السيدة بلا تنفس ولا نبض، وتعاني من توقف كامل للقلب، ما استدعى بدء الإنعاش القلبي الرئوي فورًا. تم نقل المريضة داخل سيارة الإسعاف، حيث واصل المسعف محمود حامد صالح الإنعاش بضغطات صدرية منتظمة، مع متابعة دقيقة لمؤشرات المونيتور، في حين حافظ فني القيادة على حركة المركبة بانضباط تام لضمان استمرارية الإجراء دون انقطاع.

اللحظة الحاسمة وإنقاذ الحياة

استمرت إجراءات الإنعاش على الطريق إلى مستشفى منيا القمح، حيث تم تنفيذ دورتين كاملتين من الإنعاش القلبي الرئوي، تحت ضغط الوقت والمجهود البدني المكثف. ومع مرور دقائق حرجة، بدأت المؤشرات الحيوية تظهر علامات تحسن تدريجي، بظهور نبض أولي وتنفس تلقائي، لتدخل الحالة مرحلة الاستجابة الأولية قبل تسليمها للفريق الطبي بالمستشفى لاستكمال العلاج.

