مستشار أكاديمية ناصر: لا مؤشرات على ضربة وشيكة لإيران

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بشأن أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بتوجيه ضربة لإيران، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «سوف يفي بوعده»، لا تعني بالضرورة وجود قرار وشيك بشن عمل عسكري ضد طهران.

وأوضح العمدة أنه لا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي أو دليل موثوق يؤكد نية الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ ضربة عسكرية جديدة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعلن عن خطة هجومية واضحة ضد إيران، كما أن الحشود العسكرية في المنطقة تبدو ضمن نطاق الانتشار المعتاد، أكثر من كونها استعدادًا فوريًا لعملية عسكرية واسعة.

سحب محدود وتحذيرات أمنية

وأضاف العمدة لـ فيتو، أن الولايات المتحدة أصدرت تحذيرات لمواطنيها المتواجدين داخل إيران، وطالبتهم بالمغادرة، كما تم رصد سحب بعض الأفراد من قاعدة العديد الأمريكية في الخليج، وهو ما يعكس حالة من التوتر المتصاعد، لكنه لا يُعد مؤشرًا حاسمًا على بدء هجوم عسكري وشيك.

إسرائيل وواشنطن تبحثان خيارات جديدة

وأشار إلى أن إسرائيل تجري مشاورات مع واشنطن حول خيارات جديدة للتعامل مع إيران، لافتًا إلى تداول تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية محتملة تستهدف البرنامج الصاروخي الإيراني.

وأكد وجود خلافات واضحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول آليات وتوقيت احتواء إيران، وهو ما يقلل من احتمالات تنفيذ هجوم كبير ومشترك في المرحلة الحالية أو خلال العام الجاري، خاصة في ظل الاعتبارات السياسية المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية.

دوافع واشنطن وتل أبيب

وأوضح العمدة أن دوافع إسرائيل تنبع من قلقها المتزايد إزاء تقدم إيران في عدد من الملفات الحساسة، أبرزها البرنامج النووي والقدرات الصاروخية الباليستية.

في المقابل، تتبنى الولايات المتحدة موقفًا داعمًا بشكل غير مباشر للجهود الإسرائيلية، ولكن بشروط صارمة تهدف إلى تجنب تصعيد إقليمي واسع قد يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية ويؤثر على تحالفات واشنطن في منطقة الخليج.

التداعيات المحتملة لأي هجوم

وحذر مستشار أكاديمية ناصر من أن أي هجوم محتمل على إيران قد يحمل تداعيات خطيرة، من بينها تصعيد عسكري شامل قد يشمل ردًا إيرانيًا قويًا عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مع احتمال فتح جبهات جديدة في العراق ولبنان واليمن عبر حلفاء طهران.

كما نبه إلى أن اندلاع حرب في منطقة الخليج قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز عالميًا، فضلًا عن اضطرابات سياسية واستراتيجية تضغط على دول الخليج لتحديد مواقفها بين دعم الولايات المتحدة أو الحفاظ على توازن علاقاتها مع إيران، إلى جانب تصاعد الغضب الشعبي في العالم الإسلامي تجاه التدخلات العسكرية الغربية.

ضربات محدودة بدل الحرب الشاملة

واختتم العمدة تصريحاته بالتأكيد على أن السيناريو الأقرب، في حال حدوث تصعيد، يتمثل في تنفيذ ضربات غير مباشرة أو عمليات محدودة ودقيقة، بدلًا من شن هجوم شامل، وهو ما يتماشى مع السياسة الأمريكية الحالية القائمة على الدعم المشروط وتجنب الانزلاق إلى حرب واسعة النطاق.

