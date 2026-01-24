معتمد جمال والونش يتحدثان عن مواجهة المصري

18 حجم الخط

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي لـ" معتمد جمال" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت باستاد الجيش ببرج العرب، قبل مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر المؤتمر محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام فريق المصري.

في حين يُعقد المؤتمر الصحفي لـ"نبيل الكوكي" المدير الفني لفريق المصري، وخالد صبحي مدافع الفريق في الثامنة والنصف مساء اليوم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يشهد غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً مواجهة نارية تجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موقف الفريقين في المجموعة الرابعة

تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة في صراع الصدارة، حيث جاء ترتيب الفريقين قبل اللقاء كالتالي:

المصري البورسعيدي: يتربع على القمة برصيد 6 نقاط (علامة كاملة).

نادي الزمالك: يحتل الوصافة برصيد 4 نقاط؛ بعد فوزه على زيسكو يونايتد (1-0) وتعادله إيجابيًا مع كايزر تشيفز (1-1).

القنوات الناقلة ومتابعة اللقاء

تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة، وستنقل المباراة مباشرة عبر شاشاتها لتغطية أحداث الديربي المصري القاري.

كما سيتواجد المغربي حمزة الحجوي كمراقب عام للمباراة، والموريتاني عبد الرحمن كيلي مراقبًا للحكام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.