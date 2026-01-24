واشنطن تخطط لاجتماع عسكري يضم 34 دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضية

18 حجم الخط

كشف موقع “روسيا اليوم”، أن الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماع عسكري نادر يضم 34 دولة من الدول الواقعة في النصف الغربي من الكرة الأرضية.

ونقل الموقع عن قناة “إيه بي سي نيوز”، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الجنرال دان كين سيعقد هذا الاجتماع في 11 فبراير 2026، وأن الاجتماع سيضم كبار القادة العسكريين من 34 دولة في نصف الكرة الغربي، في وقت تواصل واشنطن استهداف “قوارب المخدرات”.

وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة استهداف سفينة بزعم نقلها مخدرات في المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخصين.

انتشار عسكري ضخم في الكاريبي

ويأتي هذا الاجتماع في ظل أكبر وجود عسكري أمريكي في منطقة الكاريبي منذ عقود، واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في فنزويلا، وتنفيذ أكثر من 35 غارة جوية على قوارب تابعة لعصابات المخدرات، وتركيز إدارة ترامب على جرينلاند.

وبحسب استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي أصدرتها إدارة ترامب في نوفمبر 2025، تسعى الولايات المتحدة إلى “نصف كرة أرضية تتعاون حكوماته معها ضد إرهاب المخدرات، وعصابات المخدرات، وغيرها من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود؛ إضافة إلى جعل تلك المنطقة خالية من التوغل الأجنبي العدائي أو سيطرة أي جهة أجنبية على الأصول الرئيسية”.

وهذه هي أول غارة عسكرية أمريكية على قارب يشتبه في تهريبه للمخدرات هذا العام، والأولى منذ اعتقال مادورو في 3 يناير 2026، والذي نقل إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

واشنطن تسعى لقطع خطوط الإمداد بين بكين وكاراكاس

ووفق تقرير سابق نشره موقع "ذا ناشيونال إنترست"، فقد روجت استراتيجية الأمن القومي التي أصدرتها إدارة ترامب لـ"مبدأ مونرو"، معلنة أن أمريكا سوف تتصدى للاتجاهات الإقليمية التي ترى أنها تتعارض مع مصالحها، بما في ذلك الهجرة الجماعية، والجريمة العابرة للحدود الوطنية، وأي توغل معاد للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية.

وأوضح التقرير أن “فنزويلا ليست الدولة الوحيدة التي يستهدفها الحصار، حيث تمتد خطوط الحصار على استقامتها لتعطيل الشراكة العميقة بين كاراكاس وبكين؛ حيث تشتري الصين نحو 80% من صادرات النفط الفنزويلية، وتعد شركة البترول الوطنية الصينية أكبر مستثمر أجنبي في النفط الفنزويلي، ولدى الشركات الصينية عقود مشاركة لإنتاج النفط في فنزويلا تمتد لعقود”.

الاستيلاء على نفط فنزويلا

وأشار “ذا ناشيونال إنترست”، إلى مخططات إدارة ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا، حيث تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات من النفط الخام في العالم، وأدت العقوبات التي فرضها ترامب خلال فترة رئاسته الأولى على صناعة النفط في فنزويلا في عام 2019، إلى انخفاض أكثر من 50% في صادرات البلاد اليومية من النفط الخام بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن استخدام فنزويلا لـ"أسطول الظل" لنقل النفط إلى الأسواق الدولية أدى إلى دعم صناعة النفط على أراضيها؛ حيث صدرت حوالي 952 ألف برميل يوميا في نوفمبر 2025، مقارنة بـ495 ألف برميل في أواخر عام 2019.

