حوادث

غدا.. نظر دعوى تعيين محامين بالسلك القضائي

نقابة المحامين
تنظر محكمة القضاء الإداري دائرة طلبات رجال القضاء، غدا السبت، الدعوى المقامة من غلاب الخطاب، والتى يطالب فيها بتعيين محامين بالسلك القضائي وفقا للقانون والدستور الذي حدد نسبة من التعيينات القضائية تضم المحامين.

قضاة من الفئة ب من أعضاء النيابة الإدارية

وطالبت الدعوى المقامة، ضد قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٤ لسنة ٢٥ والخاص بتعيين قضاة من الفئة ب من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وذلك دون المحامين بالمخالفة لنص المادة ٣٩، ٤١، ٤٣،٤٧ من قانون السلطة القضائية.

وينص القانون والدستور بأن المحامين شركاء السلطة القضائية.

الجريدة الرسمية