قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بسرقة ذهب ابنته والاعتداء عليها بالضرب في بولاق الدكرور

أمرت نيابة شمال الجيزة، حبس متهم  بسرقة ذهب ابنته والاعتداء عليها وعلى والدتها بالضرب، محدثًا إصابتهما بجرح قطعي في الوجه وإصابات متفرقة في الجسد، بمنطقة زنين في بولاق الدكرور.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

وحررت سيدة وابنتها محضر بـقسم شرطة بولاق الدكرور، وقدمتا تقريرًا طبيًّا يحمل رقم 27473 من مستشفى قصر العيني العام وقدمت المجني عليها الثانية تقرير طبي يحمل رقم 27474 وتم إرفاق التقارير بالمحضر.


وقالت والدة المجني عليها في تصريحات صحفية، إن زوجها سرق ذهب ابنتها وعندما اتهمته اعتدى عليها وعلى ابنتها بالضرب والسب ما أدى إلى إصابة المجني عليها بجرح قطعي في الوجه، مضيفة إلى أن المتهم زعم أن أولادها الصغار سرقوا المشغولات الذهبية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

القبض على سائق ميكروباص بتهمة دهس 5 أشخاص في ناهيا

وفي واقعة أخرى، ألقت أجهزة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة القبض على سائق ميكروباص متهم بدهس 5 أشخاص أثناء توقفهم على الطريق الرئيسي بمنطقة ناهيا، أسفل عجلات سيارته.

وأوضحت التحريات أنه بعد ارتكاب الواقعة لاذ السائق بالفرار، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه خلال أحد الأكمنة، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبمواجهته اعترف المتهم بالحادث، موضحًا أن عجلة القيادة اختلت بيده، وأنه فر من مكان الواقعة خوفًا من المساءلة القانونية.

حبس بائع فول متهم بقتل أبنائه الأربعة في الإسكندرية

أول قرار ضد شاب متهم بهتك عرض ابنة خاله في مايو

