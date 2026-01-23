مصرع 159 شخصا في جنوب أفريقيا بسبب الفيضانات المدمرة (صور)

18 حجم الخط

أفاد تقرير صادر اليوم الجمعة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بأن ما لا يقل عن 159 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات في جنوب أفريقيا.

وجاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "أثرت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة على أكثر من 655 ألف شخص، وأودت بحياة ما لا يقل عن 159 شخصا في جنوب أفريقيا .

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، فإنه "نظرا لاستمرار هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأنهار، لا يزال خطر الفيضانات مرتفعا ومدمرا. ومن المحتمل حدوث المزيد من الآثار السلبية في الأسابيع المقبلة".

وأشار التقرير إلى أن موزمبيق كانت الأكثر تضررا من الفيضانات، كما تأثرت زامبيا وزيمبابوي وليسوتو ومدغشقر وملاوي وتنزانيا وإسواتيني أيضا.

وقال وزير البيئة في جنوب إفريقيا ويلى أوسكامب إن الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت متنزه كروجر الشهير، أكبر حديقة وطنية في جنوب إفريقيا، تقدر بأكثر من 25 مليون يورو، حيث دمرت الجسور والطرق ومرافق الإقامة، ما يهدد الوضع المالي لهيئة الحدائق الوطنية في جنوب إفريقيا.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، حالة الكارثة الوطنية عقب فيضانات جارفة في شمال شرق البلاد، وألحقت أضرارا واسعة بآلاف المنازل والبنى التحتية.

وأفادت السفارة الروسية لدى موزمبيق لوكالة "نوفوستي" يوم الجمعة أن أكثر من 720 ألف مواطن موزمبيقي تضرروا من الفيضانات، وأن أكثر من 5000 منزل دمرت.

ومنذ أواخر عام 2025، اجتاحت فيضانات مدمرة دولا في جميع أنحاء جنوب إفريقيا، وقد تسببت الكارثة في دمار واسع النطاق، حيث تضررت آلاف المنازل أو دمرت بالكامل. كما لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية للنقل، وتعطلت شبكات المياه والكهرباء بشكل كبير.

وأفاد المركز الوطني لإدارة الكوارث، في بيان الأحد الماضي، بأن أشد الأضرار سُجلت في إقليمي ليمبوبو ومبومالانجا، في شمال شرق جنوب أفريقيا، حيث وقعت غالبية الوفيات.

كما أكدت السلطات أن 3 أقاليم أخرى على الأقل تأثرت بالأحوال الجوية القاسية.

ومنذ أسابيع، تشهد أجزاء واسعة من جنوب القارة الأفريقية موجة أمطار غزيرة متواصلة، تسببت في فيضانات وانهيارات طينية وقطع للطرق والجسور، وأجبرت الآلاف على النزوح إلى مراكز إيواء.

وبحسب تقرير لـ «الجزيرة»، صنف رئيس المركز الوطني لإدارة الكوارث، إلياس سيثولي، الفيضانات على أنها كارثة وطنية في جنوب أفريقيا.

وتتيح هذه الخطوة للحكومة المركزية تنسيق جهود الاستجابة الطارئة وتسريع عمليات الإغاثة والإنقاذ.

