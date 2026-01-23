وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروعات الطرق الحيوية بأسوان

18 حجم الخط

تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تقريرًا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول نتائج المرور الميداني للجنة من القطاع على عدد من مشروعات الطرق الحيوية بمحافظة أسوان التى يتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة إلى أنه جار تنفيذ عدد من مشروعات الطرق الحيوية، بإجمالي قيمة تعاقدات بلغت 33 مليونًا و118 ألف جنيه بمحافظة أسوان.

وأوضح التقرير أنه من ضمن تلك المشروعات في منطقة الحكروب حيث تم عمل رصف للطرق الداخلية بالانترلوك بمنطقة الناصرية بإجمالى مسطح ١١٠٠٠ م٢

بمبلغ 6.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%، كما يتم تنفيذ طريق الشطب وهو طريق رئيسي بقرية الشطب يربط بين طريق القاهرة - أسوان الزراعى ومدخل معبد كوم أمبو بطول ١.٤ كم وبمبلغ 6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

كما أشار التقرير إلى ان المشروعات المنفذة تتضمن أيضًا طريق السد العالي شرق ويربط بين منطقة السد ومنطقة الصداقة القديمة وجارى أعمال الردم والتكاسى بكميات تصل ل ٢٠٠٠٠م ٣ ردم و٧٠٠٠ م ٣ دبش وأعمال نيو جيرسي بطول ٧٠٠ م وذلك بمبلغ 19 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 70%وجارٍ استكمال الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد وكذا طريق المطار الذي يربط مدينة أسوان بمطار أسوان الدولى وجارى تجهيز الموقع لعمل ٧٠٠ م ط حواجز نيوجيرسي فقد بلغت قيمة التعاقد الخاصة به نحو ١.٥ مليون جنيه، وجارى اتخاذ الإجراءات للبدء فى الأعمال خلال العام المالى الحالى.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة من القطاعات المعنية بالوزارة بما يساهم في التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة وبأفضل جودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة بما يساهم في تحسين مستوى معيشة جميع المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.