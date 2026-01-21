الأربعاء 21 يناير 2026
تسليم النقابات الفرعية للمحامين للمجالس الجديدة الأربعاء والخميس

أصدر الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بأن تتم إجراءات التسليم والتسلّم للنقابات الفرعية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 21 و22 يناير، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابات المحامين الفرعية، منذ قليل، أسماء الفائزين في المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز ومراجعة الأصوات.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالًا ملحوظًا من المحامين، وسط التزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية، وبإشراف قضائي كامل لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

وفي السياق ذاته، جرى التصويت على الميزانية خلال فعاليات المرحلة الأولى، وفقًا للضوابط المعتمدة.

نقابات المرحلة الأولى 

وانطلقت، السبت الماضي، المرحلة الأولى من انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة القليوبية، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص نقابة المحامين على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية، وتمكين المحامين من اختيار ممثليهم بكل حرية.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية نقابات: «الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية»، على أن تُستكمل  انتخابات المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني الذي أعلنته نقابة المحامين.

ضوابط العملية الانتخابية 

وفيما يتعلق بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، شددت النقابة العامة للمحامين على حظر الدعاية الانتخابية بشكل كامل داخل مقار اللجان أو في محيطها، ومنع تواجد المرشحين داخل لجان الاقتراع، حفاظًا على حيادية المكان وضمان حرية الناخب في اختيار من يمثله دون أي تأثير أو ضغوط.

وأكدت الضوابط كذلك منع استخدام أي وسائل غير مشروعة للتأثير على إرادة المحامين، مع التشديد على الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان القضائية، باعتبارهم الجهة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية داخل اللجان، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

