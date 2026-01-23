الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

المطران جورج شيحان يهنئ قيادات الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان
18 حجم الخط

تقدم المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية، بخالص التهنئة إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات وضباط وزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

آمن الوطن

وجاءت التهنئة باسم الآباء الكهنة والرهبان وأبناء الإيبارشية، وكافة المؤسسات التابعة لها، وبالأصالة عن نفسه، مثمنا الجهود المخلصة التي يبذلها رجال الشرطة المصرية في حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأكد المطران جورج شيحان، في كلمته بهذه المناسبة، أن القيم الإنسانية تتجلى بوضوح في خدمة رجال الشرطة، مشيرا إلى أن تضحياتهم تمثل تجسيدا حيا للبذل والعطاء، وأنهم العيون الساهرة على أمن المجتمع، موضحا أن التنمية والبناء لا يمكن أن يتحققا إلا في ظل السلام والأمان.

وأضاف أن البطولات التي يسطرها رجال وزارة الداخلية تمثل مسيرة متواصلة من الفداء، من أجل صون كرامة الإنسان وحماية مقدرات البلاد، والحفاظ على استقرار الدولة في مواجهة مختلف التحديات.

واختتم المطران جورج شيحان بيانه برفع الدعاء إلى الله، سائلا أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يمنح رجال الشرطة القوة والحكمة لمواصلة رسالتهم، لتبقى مصر واحة للأمن والاستقرار والمحبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المطران جورج شيحان الداخلية الشرطة ايبارشية القاهرة المارونية المارونية

مواد متعلقة

أسامة الأزهري مهنئا وزير الداخلية بعيد الشرطة: لا عمران بلا أمان

متمنيًا له دوام الرفعة والتوفيق، رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

المطران عطا الله حنا: لا تتركوا أهلنا في غزة فريسة للموت والجوع

المطران شيحان: المتحف المصري الكبير دليل على أن مصر مهد الحضارة
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية حاسمة لمواجهة الفكر المتطرف

الجامعات المصرية تحقق مراكز مقدمة في العلوم الطبية بتصنيف التايمز

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ننشر نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالقاهرة

موعد وصول حافلة الأهلي إلى ملعب برج العرب لمواجهة يانج أفريكانز

غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز الليلة

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة

ما حكم تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

دعاء أول جمعة من شعبان من الكتاب والسنة، ردده

المزيد
الجريدة الرسمية