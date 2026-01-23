المطران جورج شيحان يهنئ قيادات الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

18 حجم الخط

تقدم المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية، بخالص التهنئة إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات وضباط وزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

آمن الوطن

وجاءت التهنئة باسم الآباء الكهنة والرهبان وأبناء الإيبارشية، وكافة المؤسسات التابعة لها، وبالأصالة عن نفسه، مثمنا الجهود المخلصة التي يبذلها رجال الشرطة المصرية في حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأكد المطران جورج شيحان، في كلمته بهذه المناسبة، أن القيم الإنسانية تتجلى بوضوح في خدمة رجال الشرطة، مشيرا إلى أن تضحياتهم تمثل تجسيدا حيا للبذل والعطاء، وأنهم العيون الساهرة على أمن المجتمع، موضحا أن التنمية والبناء لا يمكن أن يتحققا إلا في ظل السلام والأمان.

وأضاف أن البطولات التي يسطرها رجال وزارة الداخلية تمثل مسيرة متواصلة من الفداء، من أجل صون كرامة الإنسان وحماية مقدرات البلاد، والحفاظ على استقرار الدولة في مواجهة مختلف التحديات.

واختتم المطران جورج شيحان بيانه برفع الدعاء إلى الله، سائلا أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يمنح رجال الشرطة القوة والحكمة لمواصلة رسالتهم، لتبقى مصر واحة للأمن والاستقرار والمحبة.

