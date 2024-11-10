الأحد 10 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

بناء ديكورات من أجل شباب امرأة بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج

غادة عبدالرازق وتحيه
غادة عبدالرازق وتحيه كاريوكا

قرر القائمون على مسلسل شباب امرأة الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق بناء بعض الديكورات الخاصة بالعمل بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ولم يتم تحديد موعد التصوير حتى الآن.

وكانت الفنانة غادة عبدالرازق قررت إعادة تقديم فيلم شباب امرأة في عمل درامي، ويقوم الكاتب محمد سليمان عبد الملك حاليا على وضع الخطوط العريضة للعمل.

 

قصة فيلم "شباب امرأة" وأبطاله

وفيلم شباب امرأة يعد أهم 100 فيلم في تاريخ السينما، وسيتم إعادة تصويره وتحويله إلى مسلسل من بطولة غادة عبد الرازق وآخرين.


وفيلم "شباب امرأة" الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين.كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

 

وأحداث فيلم شباب امرأة تدور حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتدهور صحته، وتتوالى الأحداث، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى "شادية" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

 

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