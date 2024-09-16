حفيدة تحية كاريوكا تكشف رأيها في تقديم غادة عبدالرازق مسلسل شباب امرأة

أعربت أميرة مختار نجلة الفنان الراحلة رجاء الجداوي وحفيدة تحية كاريوكا عن سعادتها بإعادة تقديم فيلم "شباب امرأة " كعمل درامي، مشيرة إلى أن اختيار الفنانة غادة عبدالرازق اختيار موفق جدًا.

وقالت في تصريحات خاصة لـ فيتو: “غادة عبدالرازق ستقدم شباب امرأة من وجهة نظرها، بأحداثه وكل ما يحتوي عليه، ولكن لا تقدم تحية كاريوكا، ولا مانع من الاستفادة من النجاح السابق”.

وأضاف أنها “العمل سيكون ناجًحا، ولا يحق لأحد ان يسبق بالحكم بالفشل عليه، ولابد من إتاحة الفرص للنجوم، وهذا ما عودتنا عليه والدتي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي”.

وكانت الفنانة غادة عبدالرازق قررت إعادة تقديم فيلم شباب امرأة في عمل درامي، ولكن لم يتم حسم الأمر هل سيتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل أم لا، نظرا لأن العمل يحتاج للعديد من التجهيزات.

وتم إسناد السيناريو للمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، ويخرج العمل المخرج أحمد حسن، وجار ترشيح الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل.

قصة فيلم "شباب امرأة" وأبطاله

فيلم شباب امرأة يعد من أهم 100 فيلم، في تاريخ السينما وسيتم إعادة تصويره وتحويله إلى مسلسل من بطولة غادة عبد الرازق وآخرين.

فيلم "شباب امرأة" الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين، من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

وأحداث فيلم شباب امرأة تدور حول، أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتدهور صحته، وتتوالى الأحداث، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى "شادية" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.