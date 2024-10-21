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ثقافة وفنون

نادين خان تعتذر عن مسلسل شباب امرأة بطولة غادة عبدالرازق

غادة عبدالرازق وتحية
غادة عبدالرازق وتحية كاريوكا

اعتذرت المخرجة نادين خان عن مسلسل شباب امرأة المقرر أن تقدمه الفنانة غادة عبدالرازق خلال السباق الرمضاني القادم.

وجاء اعتذار نادين خان بعد وضع الخطوط العريضة للعمل، وبدأ الكاتب محمد سليمان عبدالملك في كتابة حلقات العمل.


قصة فيلم "شباب امرأة" وأبطاله


وفيلم شباب امرأة يعد أهم 100 فيلم في تاريخ السينما، وسيتم إعادة تصويره وتحويله إلى مسلسل من بطولة غادة عبد الرازق وآخرين.


وفيلم "شباب امرأة" الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين.كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

وأحداث فيلم شباب امرأة تدور حول، أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتدهور صحته، وتتوالى الأحداث، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى "شادية" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

 

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