تخطى حاجز 4900 دولار، ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم، سجلت معادن الذهب والفضة والبلاتين مستويات قياسية مرتفعة جديدة اليوم الجمعة ‍وسط تراجع الثقة في الأصول الأمريكية بسبب التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.

بورصة الذهب عالميا



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 4951.91 دولار للأوقية الأونصة بحلول الساعة 03:58 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4966.59 دولار في وقت سابق من اليوم.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.8 في المئة ⁠إلى 4952.80 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا كبير محللي السوق لدى كابيتال دوت كوم «لقد اهتزت الثقة في الولايات المتحدة وأصولها، ربما للأبد، وهذا ⁠يدفع الأموال إلى المعادن النفيسة».

وقال الرئيس الأمريكي إنه ضمِن وصولا أمريكيا كاملا ودائما ‌إلى جرينلاند في ⁠اتفاق مع حلف ‍شمال الأطلسي.

ولا تزال تفاصيل الاتفاق غير واضحة، وتصر الدنمارك على أن سيادتها على الجزيرة ليست محل نقاش.

بورصة المعادن النفيسة

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 في المئة إلى 98.71 دولار للأوقية بعد أن ⁠سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند ‍99.⁠20 دولار في وقت سابق.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 2639.40 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2684.43 دولار في وقت سابق، فيما تراجع البلاديوم 0.9 في المئة إلى 1903.10 دولار.



