وزير الاستثمار: الحكومة المصرية حريصة على تهيئة بيئة ملائمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هانس أولاف رين، الرئيس التنفيذي لشركة "يارا" الدولية النرويجية المتخصصة في مجال الأسمدة، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا في مصر. ويأتى ذلك في إطار مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا.



أكد الوزير خلال اللقاء أهمية مشاركة مصر الفاعلة في المنتديات الاقتصادية الدولية لتعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمارات

وأشار إلى أن المنتدى شكَّل فرصة لعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع شركات عالمية لمناقشة تحديات التجارة والسياسات الاستثمارية.

“ يارا” الدولية تبحث فرص توسعها في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا بمصر

استعرض اللقاء أداء شركة " يارا" في مصر، حيث إن عامي 2024 و2025 شهدا نتائج مالية إيجابية للشركة، مستفيدة من انخفاض أسعار الطاقة في أوروبا وكذا أسعار النتروجين، وهو ما انعكس إيجابيًا على عمليات الشركة في مصر. حيث أن لشركة " يارا" حضورًا طويل الأمد في مصر منذ الثمانينيات، وتمتلك خمسة مواقع إنتاج بالتعاون مع شركاء محليين، وتنتج الشركة نحو 100 ألف طن سنويًا من منتجاتها.

الحكومة المصرية حريصة على تهيئة بيئة ملائمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر

وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة بيئة ملائمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا استعداد الدولة لتوفير الدعم اللازم وتسهيل جميع الإجراءات لضمان نجاح هذه المشروعات وتحقيق أهدافها الطموحة.

وأكد الخطيب على دعم الحكومة المصرية لمشروعات الشركة، مؤكدًا استعداد مصر لتسهيل كافة الإجراءات ودعم الاستثمارات الكبيرة في مجال الأسمدة والهيدروجين الأخضر.

ومن جانبه أوضح هانس أولاف رين، الرئيس التنفيذي لشركة "يارا" الدولية النرويجية أن شركة يارا تعمل على خطط للتعاون مع شركائها لإنتاج الأمونيا الخضراء، كما بدأت الشركة محادثات في مصر لاستكشاف فرص إضافية وتوسيع نطاق إنتاج الأمونيا الخضراء.

