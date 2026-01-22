مستشفى الشفاء: سقوط 4 شهداء في قصف إسرائيلي لحي الزيتون

18 حجم الخط

أفاد مستشفى الشفاء بسقوط 4 شهداء جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق خارج نطاق انتشار قوات الاحتلال في حي الزيتون، شرقي مدينة غزة.

أوتشا: 4 آلاف طفل على قائمة انتظار الإجلاء الطبي خارج غزة

دعا مكتب الأمم المتحدة المعنى بتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى إيجاد حلول عاجلة، بما فيها السماح بدخول البطاريات والألواح الشمسية ومصادر الطاقة الأخرى اللازمة لإنشاء أماكن تدفئة جماعية فى غزة لشدة البرد الذى تسبب فى وفيات الكثير من الأطفال.

الأمم المتحدة تواصل تقديم حوالي 1.6 مليون وجبة ساخنة يوميا للمحتاجين

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر مكتب أوتشا، اليوم الخميس، أن الشركاء في مجال الأمن الغذائى وصلوا إلى أكثر من 860 ألف شخص حتى الآن هذا الشهر من خلال توزيع حزم غذائية عبر 50 نقطة توزيع في جميع أنحاء القطاع، كما تواصل الأمم المتحدة تقديم حوالي 1.6 مليون وجبة ساخنة يوميا للمحتاجين.

كما أشار المكتب الأممي، إلى قيام الشركاء بتطعيم 3000 طفل في اليومين الأولين من حملة التطعيم التي تستمر عشرة أيام وتهدف الحملة إلى مضاعفة حماية الأطفال دون سن الثالثة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

إجلاء طبي محدود وتحذيرات صحية

وسهلت منظمة الصحة العالمية عملية إجلاء طبي أخرى لـ 21 مريضا ومرافقيهم إلى الأردن. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 18 ألف مريض، بمن فيهم 4000 طفل، على قائمة الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم لتلقي الرعاية الطبية غير المتوفرة في غزة.

ودعت منظمة الصحة العالمية مزيدا من الدول الأعضاء إلى استقبال هؤلاء المرضى وإعادة فتح طريق الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ونبه مكتب أوتشا، إلى أن معظم سكان غزة لا يزالون نازحين، حيث يُقدّر عدد النازحين بنحو 1.3 مليون شخص موزعين على 970 موقعا في جميع أنحاء القطاع، معظمهم في مدينتي دير البلح وخان يونس.

70% من إجمالي إنتاج المياه في مدينة غزة معطل حاليا

ووفقًا لـ أوتشا حذر الشركاء العاملين في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة من أن حوالي 70% من إجمالي إنتاج المياه في مدينة غزة معطل حاليا، بسبب التحديات المتعلقة بإصلاح خط إمداد المياه التابع لشركة ميكروت.

وأكدت الأمم المتحدة مجددا ضرورة توسيع نطاق الوصول، بما في ذلك إلى المواد الحيوية المصنفة على أنها "ذات استخدام مزدوج"، والتي بدونها لن تتحقق أي تحسينات على الخدمات الأساسية، مثل الحصول على المياه الصالحة للشرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.