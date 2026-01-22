نجل مسنة لقيت مصرعها على يد ابن شقيقتها في بولاق: مش هتنازل عن دم أمي

18 حجم الخط

استمعت النيابة العامة بالجيزة إلى أقوال نجل مسنة لقيت مصرعها على يد ابن شقيقتها وآخر بقصد سرقتها بعد أن تخفيا بنقاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

ورفض نجل السيدة التنازل عن دم والدته، وطالب النيابة العامة بالقصاص لها من ابن خالته الذي خان القرابة وصلة الرحم وهانت عليه خالته وقتلها بدم بارد لسرقتها.

وقال المتهمان، وهما ابن شقيقة المجني عليها والآخر ابن عمها، إنهما كانا يعلمان بثراء المجني عليها وامتلاكها كمية من المشغولات الذهبية داخل منزلها، فضلا عن سكن ابنها المتزوج بعيدا عنها.

وأضاف المتهمان أنهما في بادئ الأمر خططا لسرقة السيدة المجني عليها، وخطرت في ذهنهما فكرة ارتداء النقاب للتخفي والادعاء بأنهما من جيرانها ثم الدخول إلى شقتها وتقييدها وابنتها وسرقة ما يملكون.

وأشار المتهمان إلى أنهما نجحا بالفعل في دخول الشقة وما أن دخلوا حتى ضربوا ابنة السيدة باللكمات في وجهها فأغشي عليها فنجحا في تقييدها ثم ألقوها بإحدى الغرف وتوجهوا إلى السيدة مالكة المنزل التي كانت تقاومهما، ثم انتزعت نقاب أحدهما وهو ابنة شقيقتها فكشفت أمرهما.

وأوضح المتهمان أنهما خشيا الفضيحة فتحولت سريعا جريمة السرقة إلى جريمة قتل عمد، فأطبقا ذراعيهما حول عنق المجني عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين أيديهم وسرقا المشغولات الذهبية وفرا هاربين قائلين: " القتل مكنش في خطتنا واللي حصل وليد اللحظة".

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوفاة إحدى السيدات المقيمات بدائرة القسم، وسرقة منزلها بالإكراه.

وبسؤال كريمة المتوفاة، أفادت أنه أثناء تواجدها برفقة والدتها داخل الشقة محل سكنهما، فوجئتا بطرق على باب الشقة، ولدى قيامها بفتحه، دلف شخصان يرتديان ملابس نسائية ونقاب، وقاما بالتعدي عليهما بالضرب وتقييدهما، ما أسفر عن وفاة والدتها، واستيلائهما على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، ثم فرا هاربين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما نجل شقيقة المتوفاة ونجل عمومتها.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب مرورهما بضائقة مالية وعلمهما باحتفاظ المجني عليها بمشغولات ذهبية داخل منزلها، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق

