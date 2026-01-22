الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لانا ديل ري تطرح ألبومها الجديد 30 يناير

لانا ديل ري
لانا ديل ري
18 حجم الخط

 أعلنت المغنية الشابة لانا ديل ري، طرح أحدث ألبوماتها الغنائية  30 يناير، فيما رفضت الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالألبوم، ليكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

 

زواج المغنية لانا ديل راي

 وكشف تقرير لموقع الديلي ميل، عن زواج المغنية الشهيرة، لانا ديل راي، بشكل سري في سبتمبر ٢٠٢٤، من مرشد رحلات التمساح جيريمي دوفرين.  

وذكر التقرير، أن زواج لانا ديل راي، كان بشكل سري، ولم يحضره سوى عدد قليل من الأهل والأقارب، من جانب عائلتين العرسان الجدد.

لانا ديل راي تتحدث عن التعاون مع بيلي إيليش

فيما تحدثت المغنية الشهيرة لانا ديل راي لمجلة Harper’s Bazaar، عن رغبتها في التعاون مع المغنية الشابة بيلي إيليش، قائلة: "أنا أحبها كثيرا.. ليس لدي أي إثارة، أو تأكيدات حول التعاون مع بيلي في الوقت الحالي... لكنني أشعر أن حياتنا المهنية تبدو وكأنها تعاون، ولكن سيكون من الممتع أن ندخل إلى الاستوديو معا".

لانا دي راي ترد على اتهامها بالسحر: يا إلهي.. إنني أعرف الكتاب المقدس

وردت المغنية الشهيرة لانا ديل ري، على امرأة اتهمتها بالسحر، بعد أن نشرت مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، يرصد حدوث شيء غريب، أثناء إحدى حفلات لانا ديل راي، واتهمتها بالسحر، لترد المغنية علي فيديو المرأة قائلة:"يا إلهي، أنا أعرف آيات الكتاب المقدس أفضل منك…هذا ليس جيد".

لانا دي راي تتبرع بعائد حفلاتها

وكشفت المغنية الشهيرة، أنها تتبرع بمبيعات التذاكر الخاصة بحفلاتها الغنائية الأخيرة، إلى المدن الأمريكية، التي أحيت فيها الحفلات وتحديدا في وست فرجينيا.

وقالت لانا دي راي، في تصريحات صحفية جديدة، عن تبرعاتها: "أردت فقط أن أشكركم، وأشكر كل مدينة زرتها قبل هذا... كل تذكرة، وكل دولار، يتم إعادته مباشرة إلى المدينة، لمساعدة المجتمع والمواطنين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اغنية لانا ديل ري عن حبيبها لانا ديل ري لانا ديل ري اغنية لانا ديل ري البوم

مواد متعلقة

ترافيس كيلسي يعبر عن غضبه من لقب خطيب تايلور سويفت

مارفل تطرح الإعلان الرابع لفيلم Avengers Doomsday
ads

الأكثر قراءة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات بـ"الجبر والإحصاء"

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

"الخطيب": مصر تستثمر بشكل مكثف في مبادرات التجارة الرقمية

سؤال في النواب لحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الليرة السورية أمام الدولار صباح اليوم الخميس 22-1-2026

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية