لانا ديل ري تطرح ألبومها الجديد 30 يناير

أعلنت المغنية الشابة لانا ديل ري، طرح أحدث ألبوماتها الغنائية 30 يناير، فيما رفضت الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالألبوم، ليكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

زواج المغنية لانا ديل راي

وكشف تقرير لموقع الديلي ميل، عن زواج المغنية الشهيرة، لانا ديل راي، بشكل سري في سبتمبر ٢٠٢٤، من مرشد رحلات التمساح جيريمي دوفرين.

وذكر التقرير، أن زواج لانا ديل راي، كان بشكل سري، ولم يحضره سوى عدد قليل من الأهل والأقارب، من جانب عائلتين العرسان الجدد.

لانا ديل راي تتحدث عن التعاون مع بيلي إيليش

فيما تحدثت المغنية الشهيرة لانا ديل راي لمجلة Harper’s Bazaar، عن رغبتها في التعاون مع المغنية الشابة بيلي إيليش، قائلة: "أنا أحبها كثيرا.. ليس لدي أي إثارة، أو تأكيدات حول التعاون مع بيلي في الوقت الحالي... لكنني أشعر أن حياتنا المهنية تبدو وكأنها تعاون، ولكن سيكون من الممتع أن ندخل إلى الاستوديو معا".

لانا دي راي ترد على اتهامها بالسحر: يا إلهي.. إنني أعرف الكتاب المقدس

وردت المغنية الشهيرة لانا ديل ري، على امرأة اتهمتها بالسحر، بعد أن نشرت مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، يرصد حدوث شيء غريب، أثناء إحدى حفلات لانا ديل راي، واتهمتها بالسحر، لترد المغنية علي فيديو المرأة قائلة:"يا إلهي، أنا أعرف آيات الكتاب المقدس أفضل منك…هذا ليس جيد".

لانا دي راي تتبرع بعائد حفلاتها

وكشفت المغنية الشهيرة، أنها تتبرع بمبيعات التذاكر الخاصة بحفلاتها الغنائية الأخيرة، إلى المدن الأمريكية، التي أحيت فيها الحفلات وتحديدا في وست فرجينيا.

وقالت لانا دي راي، في تصريحات صحفية جديدة، عن تبرعاتها: "أردت فقط أن أشكركم، وأشكر كل مدينة زرتها قبل هذا... كل تذكرة، وكل دولار، يتم إعادته مباشرة إلى المدينة، لمساعدة المجتمع والمواطنين".

