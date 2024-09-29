خطيبة زوج لانا ديل راي تعلق على حفل زفافهما
لانا ديل راي، عبرت خطيبة زوج لانا ديل راي السابقة، عن مفاجأتها بزواج خطيبها من المغنية بعد شهر واحد من انفصاله عنها.
وعلقت على حفل زفافهما، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قائلة: "أنا مصدومة لأننا كنا مخطوبين لمدة 12 عامًا، وتزوج بعد شهر واحد.. إنه يستحق هذه البركة".
زواج المغنية لانا ديل راي
وكشف تقرير لموقع الديلي ميل، عن زواج المغنية الشهيرة، لانا ديل راي، منذ ساعات، من مرشد رحلات التمساح جيريمي دوفرين.
وذكر التقرير، أن زواج لانا ديل راي، كان بشكل سري، ولم يحضره سوى عدد قليل من الأهل والأقارب، من جانب عائلتين العرسان الجدد.
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