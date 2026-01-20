الثلاثاء 20 يناير 2026
حوادث

النائب العام يستعرض نسب إنجاز قضايا 2025 مع قيادات نيابة استئناف المنصورة

النائب العام، فيتو
النائب العام، فيتو
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر يناير عام ٢٠٢٦، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

حيث عرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة ، وعن العام ٢٠٢٥، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.


وفي الختام أشار  إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

وفي وقت سابق أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، زيارة إلى نيابة استئناف طنطا، وذلك بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والمستشار ماجد جبران رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، والدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا، واللواء أسامة الهواري مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الغربية.

وخلال الزيارة، وقع المستشار النائب العام والدكتور رئيس جامعة طنطا بروتوكول تعاون بين النيابة العامة والجامعة، في إطار دعم أوجه التعاون المؤسسي بين جهات العدالة والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيز التكامل في مجالات التدريب والبحث العلمي وبناء القدرات.

