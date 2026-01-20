أسعار الفائدة علي شهادات الادخار الدولارية في بنك القاهرة

18 حجم الخط

يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن أسعار العائد علي الشهادات الدولارية.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن شهادات البريمو بالدولار ذات العائد الثابت (3 سنوات) "فئات الإصدار والعملة" "500 $ ومضاعفاتها وبدون حد اقصى للشراء" سعر العائد دورية صرف العائد (شهرى (3.50) / ربع سنوي (3.55)/ نصف سنوي (3.60)/ سنوي (3.65)​ )

مدة الشهادة الدولارية 3 سنوات قابله للتجديد

​تاريخ بدء احتساب العائد ​حق يوم العمل التالي لتاريخ الشراء

الحد الأدنى للاسترداد 6 أشهر

​من له حق الشراء ​الأشخاص الطبيعيين فقط

​​المزايا الأخرى ​إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل الى 80% من القيمة الاسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل



ومن جانب آخر يبحث عملاء بنك القاهرة عن خطوات وتفاصيل الاشتراك في الإنترنت البنكي.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن الخطوات تضم ما يلي:

زيارة أقرب فرع من البنك

ملء استمارة التسجيل في الخدمة

سيتم إرسال الرقم السري للعميل في رسالة على الهاتف

مدة صلاحية الرسالة بالرقم السري 48 ساعة

يقوم العميل بتنزيل تطبيق البنك من الإنترنت

إدخال الرقم التعريفي والرقم السري المرسلة للعميل.

يقوم العميل بالاشتراك وتغيير الرقم السري.

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن أنواع الحسابات ذات العائد الشهري.

وقال مسؤولون بنك القاهرة أن هناك العديد من الحسابات وهي الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحساب ميجا توفير وحساب الجاري بلس وحساب وفر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.